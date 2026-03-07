थाली परोसते वक्त आ गई मौत, होटल संचालक को साइलेंट अटैक, वीडियो आया सामने
कस्टमर को थाली परोस रहे थे अशोक नवलानी, तभी आया अटैक, सीपीआर से भी नहीं बची जान
March 7, 2026
नर्मदापुरम : शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां होटल संचालक को थाली परोसते वक्त साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद वे जमीन पर गिर पड़े. घटना के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई और मालिक को उठाने का प्रयास किया गया और सीपीआर तक दिया गया, जिसके बाद उन्हें लोगों ने अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है.
दोनों भाई चलाते थे होटल, दूसरे की सामने ही मौत
होटल संचालक पप्पन नवलानी ने बताया कि ग्वालटोली में रेलवे स्टेशन के पास उनका होटल है. जिसे अशोक नवलानी (60 वर्षीय) और उनके भाई पप्पन नवलानी मिलकर संचालित कर रहे थे. दोनों भाई गुरुवार रात करीब 7 बजे से 8 बजे के बीच होटल में काम कर रहे थे. इसी दौरान ग्राहक के लिए अशोक नवलानी थाली परोस रहे थे. इसी दौरान उन्हें अटैक आ गया और वह अचानक नीचे गिर गए.
थाली परोसते वक्त गिरे, फिर उठे ही नहीं
उन्हें नीचे गिरता देख ग्राहक और होटल स्टाफ उनकी ओर दौड़े. उन्हें उठाने का प्रयास किया गया पर शरीर में कोई हलचल नहीं थी. इसी दौरान उनके भाई ने उन्हें सीपीआर देने का प्रयास किया लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होने के कारण तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर दिया गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि आम दिनों की तरह ही होटल संचालक अपनी दुकान पर काम कर रहे थे पर किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये दिन उनके जीवन का आखिरी दिन साबित होगा.
लक्षणों को नजरअंदाज न करें, जानलेवा हो सकती है लापरवाही
इस घटना को लेकर डॉक्टर प्रकाश कदम ने कहा, '' हार्ट अटैक आने के लक्षण में यदि किसी को सीने में हल्का दबाव या दर्द महसूस हो, सांस फूले,अचानक थकान हो, पसीना आए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बेसिक उपचार के तौर पर मरीज को आरामदायक स्थिति में लेटाना चाहिए. इसके बाद मरीज को शांत रहने की सलाह देनी चाहिए. स्थिति बिगड़ने पर सीपीआर देना चाहिए और तुरंत ही एंबुलेंस व नजदीकी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. इससे अटैक के दौरान जान बचने की संभावना बनी रहती है.''