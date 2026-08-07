हंसी-मजाक में चली गोली, घायल को अस्पताल ले गए तो एंबुलेंस पलटी, अस्पताल में मौत
पुलिस ने स्पष्ट किया कि गोली खाने के विवाद को लेकर नहीं, बल्कि हंसी मजाक में देशी कट्टा दिखाते समय चली थी.
Published : August 7, 2026 at 1:25 PM IST
नागौर: जिले के सदर थाना क्षेत्र के खरनाल गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देर रात 3 से 4 बजे के बीच एक होटल पर खाना खाने के बाद अचानक फायरिंग से होटल संचालक घायल हो गया. घायल को एंबुलेंस से तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में गाय आने से एंबुलेंस पलट गई. बाद में इलाज के दौरान होटल संचालक की मौत हो गई. इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने बताया कि आरोपी महिपाल बिश्नोई होटल संचालक रामदास उर्फ रामकुमार को अपना देशी कट्टा दिखा रहा था, तभी अचानक गोली चल गई और सीने में जा लगी. गंभीर रूप से घायल रामकुमार को पहले नागौर और फिर जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में खींवसर के पास एंबुलेंस हादसे का शिकार हो गई. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
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फायरिंग के बाद मौके से भागा आरोपी: एएसपी चौधरी ने बताया कि फायरिंग के बाद आरोपी महिपाल मौके से भाग निकला, जिसकी तलाश की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर खाने को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, वह अफवाह हैं. दोनों हंसी-मज़ाक के साथ बातें कर रहे थे, उसी समय फायरिंग हुई, जिससे होटल संचालक घायल हो गया. उन्होंने बताया कि मृतक के भाई रंजीत ने एफआईआर दर्ज करवाई है. आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है और जोधपुर, फलोदी की सीमावर्ती क्षेत्रों में ए-श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है.
अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस पलटी और मौत: सीने में गोली लगने के बाद घायल होटल संचालक को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया. हालत गंभीर होने के चलते उसे जोधपुर रेफर किया गया. प्राइवेट एंबुलेंस जब खींवसर के पदमसर चौराहे के पास पहुंची, तो एंबुलेंस के सामने गाय आ जाने से पलट गई. आनन-फानन में घायल को खींवसर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान होटल संचालक की मौत हो गई.