कानपुर में नदी किनारे मिला होटल संचालक का शव, 11 दिन पहले बाइक लेकर घर से निकला था

कानपुर देहात : जिले के मंगलपुर थाना क्षेत्र स्थित नदी किनारे मंगलवार को युवक (26) का शव मिलने से हड़कंप मच गया. राहगीरों की नजर सुबह जब शव पर पड़ी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस जांच में मृतक की पहचान बहावलपुर निवासी बृजेंद्र कुमार के रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मंगलपुर थाना प्रभारी के मुताबिक, बहावलपुर निवासी बृजेंद्र कुमार पिछले एक सप्ताह से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था. उसके भाई महेंद्र ने 28 दिसंबर को मंगलपुर थाने में बृजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिजनों ने बताया कि बृजेंद्र दिबियापुर में कुछ लोगों के साथ एक होटल चलाता था. परिजनों का आरोप है कि आपसी मनमुटाव के बाद वह 25 दिसंबर की रात घर लौटा था और काफी परेशान दिख रहा था.