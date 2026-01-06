ETV Bharat / state

कानपुर में नदी किनारे मिला होटल संचालक का शव, 11 दिन पहले बाइक लेकर घर से निकला था

मंगलपुर थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

बृजेंद्र कुमार (फाइल फोटो)
बृजेंद्र कुमार (फाइल फोटो) (Photo credit: परिजन)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 6:53 PM IST

कानपुर देहात : जिले के मंगलपुर थाना क्षेत्र स्थित नदी किनारे मंगलवार को युवक (26) का शव मिलने से हड़कंप मच गया. राहगीरों की नजर सुबह जब शव पर पड़ी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस जांच में मृतक की पहचान बहावलपुर निवासी बृजेंद्र कुमार के रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मंगलपुर थाना प्रभारी के मुताबिक, बहावलपुर निवासी बृजेंद्र कुमार पिछले एक सप्ताह से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था. उसके भाई महेंद्र ने 28 दिसंबर को मंगलपुर थाने में बृजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिजनों ने बताया कि बृजेंद्र दिबियापुर में कुछ लोगों के साथ एक होटल चलाता था. परिजनों का आरोप है कि आपसी मनमुटाव के बाद वह 25 दिसंबर की रात घर लौटा था और काफी परेशान दिख रहा था.

परिजनों के मुताबिक, 26 दिसंबर की सुबह करीब 11 बजे वह अपनी बाइक से बिना बताए घर से निकल गया था, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया था. मंगलवार को कुछ किसान खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने बहावलपुर गांव के पास नदी किनारे शव पड़ा देखा. शव की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

मंगलपुर थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण स्पष्ट हो सकेगा.

