ETV Bharat / state

लखनऊ में रफ्तार का कहर; ओवरब्रिज पर टकराईं दो बाइकें, होटल मैनेजर की मौत

लखनऊ: बाजारखाला ओवरब्रिज के पास सोमवार रात दो तेज रफ्तार बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें होटल मैनेजर अभिषेक सिंह (24) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि अभिषेक बाइक से उछलकर करीब 100 मीटर दूर जा गिरे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं.



​पुलिस के अनुसार, अभिषेक सिंह हरदोई कटका खुर्द निवासी थे. वह नाका स्थित एक होटल में मैनेजर थे. वह परिजनों से मिलकर शाम बाइक से लखनऊ लौट रहे थे. रात करीब 10 बजे ओवरब्रिज मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बुलेट से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई. ​

टक्कर के बाद अभिषेक हवा में उछलकर 100 मीटर दूर गिरे, जिससे वह घायल हो गए. वहीं, बुलेट सवार ऐशबाग निवासी ऋषि कुमार भी हादसे में घायल हो गया. ​स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को बलरामपुर अस्पताल भर्ती कराया गया. जहां से अभिषेक को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन मंगलवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक अभिषेक के भाई दीपक ने बताया कि अभिषेक के साथ एक और युवक था, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. दुर्घटना की सूचना परिजनों को उसी अनजान साथी ने फोन करके दी थी.



एसीपी बाजार खाला वीरेंद्र विक्रम ने बताया तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर में होटल मैनेजर की मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आगे की कारवाई कर रही है. मृतक अभिषेक के साथ एक और युवक था, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.