हरिद्वार में पूर्व विधायक के होटल मैनेजर पर लगा चोरी और धमकी देने का आरोप, मुकदमा दर्ज

हरिद्वार में पुलिस ने एक होटल मैनेजर पर चोरी का आरोप लगने पर मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है.

Published : February 12, 2026 at 8:28 AM IST

हरिद्वार: ज्वालापुर विधानसभा से पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर के होटल में काम करने वाले मैनेजर पर लाखों रुपए की नकदी और सोना लेकर फरार होने का आरोप लगा है. तीन लाख की नकदी और सोने की अंगूठी मांगने पर आरोपी ने सुरेश राठौर ने जान से मारने की धमकी दी है. सुरेश राठौर के दामाद ने सिडकुल थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. उधर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पूर्व विधायक सुरेश राठौर के दामाद सोमिल चौधरी ने सिडकुल थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सिडकुल क्षेत्र में उनके ससुर सुरेश राठौर का निजी होटल है. देवेश शर्मा, जो होटल का मैनेजर है, वो उनके तीन लाख रुपये नकद और सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गया. आरोप लगाया कि फोन पर संपर्क करने पर उसने गाली गलौज की और फिर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सोमिल चौधरी, शिवालिक नगर स्थित टिहरी विस्थापित कॉलोनी में रहते हैं.

पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके ससुर सुरेश राठौर ने अपने निजी होटल में देवेश शर्मा को मैनेजर नियुक्त किया गया था. शुरुआत में उसने कुशल कार्य और ईमानदारी दिखाकर मालिक का भरोसा जीत लिया. इसी भरोसे के चलते होटल के बैंक खाते की जानकारी, चेकबुक और डेबिट कार्ड जैसी जिम्मेदारियां भी उसे सौंप दी गईं. आरोप है कि कुछ समय बाद देवेश ने कर्मचारियों का वेतन देना बंद कर दिया और पिछले तीन महीनों से होटल स्टाफ को भुगतान नहीं हुआ. इसी दौरान वह करीब तीन लाख रुपये नकद और एक सोने की अंगूठी लेकर बिना सूचना होटल छोड़कर फरार हो गया.

बताया गया है कि वह हाल के दिनों में हरिपुर कलां क्षेत्र में रह रहा था.आरोप है कि आरोपी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा है. सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

