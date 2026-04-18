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होटल मैनेजर ने विधवा महिला के साथ किया दुष्कर्म, अंजाम भुगतने की दी धमकी

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : जिले के टहला थाना क्षेत्र में एक होटल के मैनेजर पर विधवा महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. घटना के संबंध में पीड़िता की ओर से थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है. पीड़िता का आरोप है कि मैनेजर ने घटना के बाद किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी. प्रकरण में पुलिस अनुसंधान कर रही है. थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि पीड़िता की ओर से थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.