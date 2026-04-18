होटल मैनेजर ने विधवा महिला के साथ किया दुष्कर्म, अंजाम भुगतने की दी धमकी
पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
Published : April 18, 2026 at 11:09 AM IST
अलवर : जिले के टहला थाना क्षेत्र में एक होटल के मैनेजर पर विधवा महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. घटना के संबंध में पीड़िता की ओर से थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है. पीड़िता का आरोप है कि मैनेजर ने घटना के बाद किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी. प्रकरण में पुलिस अनुसंधान कर रही है.
थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि पीड़िता की ओर से थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
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पीड़िता को दी धमकी : पीड़िता ने पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि वह काम के लिए एक होटल में गई थी. यहां कुछ देर बार होटल के मैनेजर आए और पीड़िता को पास ही के गाय के बाड़े के पास ले गए और गलत काम किया. पीड़िता का आरोप है कि होटल मैनेजर ने गलत कृत्य करने के बाद पीड़िता को धमकी भी दी कि किसी को बताने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहना. पीड़िता ने बताया कि इस घटना में बाद वह डर गई, कुछ देर बाद सहज होकर पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर थाने में होटल मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी होटल मैनेजर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है.