ETV Bharat / state

होटल मैनेजमेंट के छात्रों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगे लाखों रुपए, 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून: विदेश में होटल मैनेजमेंट के छात्रों को नौकरी का झांसा देकर आरोपियों ने लाखों रुपए हड़प लिए. आरोपियों ने छात्रों के जाली टिकट और वीजा दिए, जिसके चलते उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया. पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी में 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बता दें कि धर्मपुर निवासी नलिन मुलासी ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में लेक्चरर है. 29 अक्टूबर 2024 को उनके मोबाइल पर बार और होटल जॉब से संबंधित विदेश में नौकरी का एक व्हाट्सएप मैसेज आया. मैसेज करने वाले ने अपना नाम विक्रम गोसाई मैनेजर रिधान्या प्लेसमेंट लिखा था. उनके पास होटल मैनेजमेंट कोर्स वाले कई छात्र थे तो प्लेसमेंट के संबंध में मैसेज में दिए नंबर पर बात की गई.

विक्रम गोसाई ने कहा कि उनका स्वराज प्लाजा राजपुर रोड पर रिधान्या प्लेसमेंट सर्विस के नाम से कार्यालय है. विक्रम गोसाई ने बच्चों की नौकरी की सिलसिले में मिलने के लिए कहा. विक्रम गोसाई ने कहा कि वैसे तो वह अधिकतर बाहर रहता है, हालांकि वह ऑनलाइन काम करता है. बातचीत के बाद विक्रम गोसाई ने बताया कि उसने मनीष की ओमान,परवीन की कुवैत और जयवीर की मालदीव की होटल में नौकरी लगवाई है. उसके बाद विक्रम गोसाई ने मार्च 2025 में पीड़ित को मालदीव में एक रिजॉर्ट में 12 लड़कों की वैकेंसी का मैसेज भेजा.