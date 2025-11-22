होटल मैनेजमेंट के छात्रों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगे लाखों रुपए, 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
देहरादून पुलिस ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
Published : November 22, 2025 at 9:35 AM IST
देहरादून: विदेश में होटल मैनेजमेंट के छात्रों को नौकरी का झांसा देकर आरोपियों ने लाखों रुपए हड़प लिए. आरोपियों ने छात्रों के जाली टिकट और वीजा दिए, जिसके चलते उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया. पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी में 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बता दें कि धर्मपुर निवासी नलिन मुलासी ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में लेक्चरर है. 29 अक्टूबर 2024 को उनके मोबाइल पर बार और होटल जॉब से संबंधित विदेश में नौकरी का एक व्हाट्सएप मैसेज आया. मैसेज करने वाले ने अपना नाम विक्रम गोसाई मैनेजर रिधान्या प्लेसमेंट लिखा था. उनके पास होटल मैनेजमेंट कोर्स वाले कई छात्र थे तो प्लेसमेंट के संबंध में मैसेज में दिए नंबर पर बात की गई.
विक्रम गोसाई ने कहा कि उनका स्वराज प्लाजा राजपुर रोड पर रिधान्या प्लेसमेंट सर्विस के नाम से कार्यालय है. विक्रम गोसाई ने बच्चों की नौकरी की सिलसिले में मिलने के लिए कहा. विक्रम गोसाई ने कहा कि वैसे तो वह अधिकतर बाहर रहता है, हालांकि वह ऑनलाइन काम करता है. बातचीत के बाद विक्रम गोसाई ने बताया कि उसने मनीष की ओमान,परवीन की कुवैत और जयवीर की मालदीव की होटल में नौकरी लगवाई है. उसके बाद विक्रम गोसाई ने मार्च 2025 में पीड़ित को मालदीव में एक रिजॉर्ट में 12 लड़कों की वैकेंसी का मैसेज भेजा.
दस्तावेज जमा करवाने के बाद विक्रम गोसाई ने पीड़ित से 25 लाख रुपए ले लिए और उन्हें वीजा और टिकट दे दिए. दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद युवकों को पता चला कि वीजा और टिकट जाली थे और युवकों को एयरपोर्ट से लौटा दिया गया. उसके बाद जब इस संबंध में पीड़ित ने विक्रम गोसाई से बात करनी चाहिए तो उसने फोन नहीं उठाया. कार्यालय जाकर पता चला कि ठगी के चलते उसे नौकरी से हटा दिया गया है.
साथ ही विक्रम गोसाई ने यह रकम इरहान खान, प्रियंका गुसाई, बाल कृष्ण सिंह, सूरज सिंह बिष्ट, संदीप, अनिल कुमार, स्वाति लखेड़ा, कुणाल पांडे, अजय, सचिन और रवि रावत के खाते में डाली है. थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी संजीत कुमार ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी विक्रम गोसाई समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
