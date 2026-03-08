ETV Bharat / state

रांची के रेस्टोरेंट में गोलीबारी- एक की हुई मौत, प्रिंस खान ने दी थी धमकी

रांचीः एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में अज्ञात अपराधियों के द्वारा तबातोड़ फायरिंग की गई है, इस घटना में होटल के एक कर्मचारी की गोली लगने से मौत की सूचना है. एयरपोर्ट पुलिस गोलाबारी मामले की जांच में जुटी हुई है.

अचानक आए अपराधी और फायरिंग कर दिया

मिली जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित रेस्टोरेंट टीटास में शनिवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने अचानक जमकर गोलीबारी की. इस गोलीबारी में रेस्टोरेंट के कर्मचारी मनीष गोप की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है. कुख्यात अपराधी प्रिंस खान ने रेस्टोरेंट संचालक से रंगदारी की मांग की थी. रंगदारी नहीं देने की वजह से ही रेस्टोरेंट में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया.

जानकारी देते सिटी एसपी (Etv Bharat)

प्रिंस खान ने दी थी धमकी

टीटॉस रेस्टुरेंट के मालिक राजकुमार गोप हैं. राजकुमार ने बताया कि पिछले साल 25 दिसंबर को प्रिंस खान के नाम पर उनसे एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी. इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी. प्रिंस खान के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद राजकुमार को 1 महीने के लिए बॉडीगार्ड भी दिया गया था लेकिन कुछ दिन पहले ही बॉडीगार्ड को क्लोज कर दिया गया. राजकुमार गोप ने बताया कि अपराधियों का निशाने पर वह थे लेकिन तबाड़तोड़ फायरिंग की वजह से उनके कर्मचारी जो उनका रिश्तेदार भी था मारा गया.

