रांची के रेस्टोरेंट में गोलीबारी- एक की हुई मौत, प्रिंस खान ने दी थी धमकी

रांची के एक रेस्टोरेंट में अज्ञात अपराधियों ने तबातोड़ फायरिंग की, जिसमें होटल के एक कर्मचारी की गोली लगने से मौत हो गई है.

FIRING AT RANCHI HOTEL
रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस की टीम (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

March 8, 2026

March 8, 2026

रांचीः एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में अज्ञात अपराधियों के द्वारा तबातोड़ फायरिंग की गई है, इस घटना में होटल के एक कर्मचारी की गोली लगने से मौत की सूचना है. एयरपोर्ट पुलिस गोलाबारी मामले की जांच में जुटी हुई है.

अचानक आए अपराधी और फायरिंग कर दिया

मिली जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित रेस्टोरेंट टीटास में शनिवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने अचानक जमकर गोलीबारी की. इस गोलीबारी में रेस्टोरेंट के कर्मचारी मनीष गोप की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है. कुख्यात अपराधी प्रिंस खान ने रेस्टोरेंट संचालक से रंगदारी की मांग की थी. रंगदारी नहीं देने की वजह से ही रेस्टोरेंट में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया.

जानकारी देते सिटी एसपी (Etv Bharat)

प्रिंस खान ने दी थी धमकी

टीटॉस रेस्टुरेंट के मालिक राजकुमार गोप हैं. राजकुमार ने बताया कि पिछले साल 25 दिसंबर को प्रिंस खान के नाम पर उनसे एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी. इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी. प्रिंस खान के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद राजकुमार को 1 महीने के लिए बॉडीगार्ड भी दिया गया था लेकिन कुछ दिन पहले ही बॉडीगार्ड को क्लोज कर दिया गया. राजकुमार गोप ने बताया कि अपराधियों का निशाने पर वह थे लेकिन तबाड़तोड़ फायरिंग की वजह से उनके कर्मचारी जो उनका रिश्तेदार भी था मारा गया.

जांच में जुटी पुलिस

रेस्टोरेंट में गोलीबारी और एक कर्मचारी की मौत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि धमकी और गोलीबारी से जुड़े मामले की जांच की जा रही है. गोलीबारी में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है.

सघन छापेमारी अभियान शुरू

पुलिस ने राजधानी रांची में सघन छापेमारी अभियान शुरू किया है. शहर के हर क्षेत्र में चेकिंग अभियान के तहत अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई है, हालांकि अभी तक इसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी है.

संपादक की पसंद

