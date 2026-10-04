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कुरुक्षेत्र में होटलकर्मी से गनपॉइंट पर लूट, भागने की कोशिश में आरोपी का पैर टूटा, रोते हुए पहुंचा अस्पताल

कुरुक्षेत्र में होटलकर्मी से गनपॉइंट पर लूट ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दो बदमाशों ने होटल में काम करने वाले एक युवक को तमंचे के बल पर रोककर उसका मोबाइल और नकदी छीन ली. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुरुक्षेत्र पुलिस की सीआईए-2 टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. कार्रवाई के दौरान भागने की कोशिश में आरोपी का पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.