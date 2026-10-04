कुरुक्षेत्र में होटलकर्मी से गनपॉइंट पर लूट, भागने की कोशिश में आरोपी का पैर टूटा, रोते हुए पहुंचा अस्पताल
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होटलकर्मी से गनपॉइंट पर लूट की गई है. सीआईए-2 ने एक आरोपी को दबोचा है.
Published : October 4, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 8:37 PM IST
कुरुक्षेत्र: धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दो बदमाशों ने होटल में काम करने वाले एक युवक को तमंचे के बल पर रोककर उसका मोबाइल और नकदी छीन ली. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुरुक्षेत्र पुलिस की सीआईए-2 टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. कार्रवाई के दौरान भागने की कोशिश में आरोपी का पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बी-टू मॉल के पास हुई वारदात : जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले राजा कुरुक्षेत्र के एक होटल में काम करते हैं. 2 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे वह अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे. जब वह रेलवे रोड पर बी-टू मॉल के सामने पहुंचे, तो दो युवकों ने उन्हें रोक लिया और तमंचे के बल पर मोबाइल फोन व कवर में रखे करीब 10 हजार रुपये छीनकर फरार हो गए. पीड़ित ने आरोपियों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे चकमा देकर भाग निकले.
सीआईए-2 की कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी : पीड़ित की शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज किया गया. सीआईए-2 इंचार्ज मंदीप के नेतृत्व में टीम ने तत्परता दिखाते हुए शोरगिर बस्ती निवासी शंकर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी शंकर का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ पहले भी स्नैचिंग व अन्य अपराधों के दो मामले दर्ज हैं.
कस्टडी से भागने की कोशिश में टूटा पैर : सीआईए 2 इंचार्ज मनदीप सिंह ने बताया पुलिस जब गिरफ्तार आरोपी शंकर को छीना गया सामान, नकदी और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए मौके पर लेकर पहुंची, तो उसने पुलिस की पकड़ से भागने के प्रयास में ऊंचाई से छलांग लगा दी. इस दौरान उसका पैर टूट गया. घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पीड़ित ने की पुलिस की सराहना : उत्तर प्रदेश निवासी पीड़ित राजा का कुरुक्षेत्र में कोई स्थानीय संपर्क नहीं था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मोबाइल की सकुशल बरामदगी से वह काफी संतुष्ट नजर आए. पीड़ित ने कुरुक्षेत्र पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस ने उनका पूरा सहयोग किया और कम समय में ही उनका फोन बरामद कर दिया.
दूसरे आरोपी की तलाश जारी : फिलहाल सीआईए-2 की टीम अस्पताल में भर्ती आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, वहीं वारदात में शामिल दूसरे आरोपी विशाल की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर छीनी गई नकदी भी बरामद कर ली जाएगी.
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