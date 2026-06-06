मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल के कुक केशव नेगी को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया
बताया जा रहा है कि होटल में आग कुछ केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैला.
Published : June 6, 2026 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार कूक केशव नेगी को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने आज ही केशव नेगी को गिरफ्तार किया था.
दिल्ली पुलिस की ओऱ से इस मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है. बताया जा रहा है कि होटल में आग कुछ केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैला. आग लगने के बाद केशव नेगी खुद को बचाने के लिए भाग गया. पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए. होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था. होटल की खिड़कियों को स्थायी रुप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था.
इस मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को कोर्ट ने 4 जून को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था.
बता दें कि 3 जून को मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 21 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी हैं. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए.
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