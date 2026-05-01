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धनबाद नगर निगम के फैसले से होटल व्यवसाई परेशान, बिना नक्शे के भवन मालिकों को बड़ी राहत

धनबाद: कोयलांचल के होटल में ठहरना अब पहले से अधिक महंगा हो जायेगा. नगर निगम ने होटल पर 2 से 5 फीसदी तक नगरीय पर्यटन सेस लगाने का निर्णय लिया है. वहीं बिना नक्शा के बने भवनों के लिए राहत की खबर है. ऐसे निर्माण को वैध करने के लिए नई नियमावली लागू कर दी गई है. लेकिन धनबाद में होटल सेवाओं का लाभ उठाने वालों को अब अधिक खर्च उठाना होगा. जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है.

निगम द्वारा यह सेस कमरे के किराए के अलावा होटल द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाओं पर भी लागू होगा. लेकिन जीएसटी इससे अलग रहेगा. होटल संचालकों को प्रत्येक तिमाही के बाद 15 दिनों के भीतर यह कर जमा करना अनिवार्य होगा. नगर निगम का कहना है कि इस कदम से शहर में पर्यटन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा और राजस्व में वृद्धि होगी.

संवाददाता नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

होटल संघ ने फैसले पर जताई आपत्ति

हालांकि, होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है. होटल संघ के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय ने कहा कि पहले से ही कई प्रकार के टैक्स का बोझ है. ऐसे में नया सेस कारोबार पर अतिरिक्त दबाव बनाएगा. नई व्यवस्था के तहत सभी होटलों के लिए पंजीकरण जरूरी होगा. नए होटल को सात दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, प्रत्येक होटल को यूनिक आईडी दी जाएगी और टैक्स जमा करने में देरी होने पर जुर्माना और ब्याज भी लगाया जाएगा.