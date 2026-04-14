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पर्यटन सीजन से पहले नैनीताल आने वाले पर्यटकों पर महंगाई का झटका! खाने पीने के दामों में तगड़ा इजाफा

क्या बोले रेस्टोरेंट संचालक? नैनीताल के रेस्टोरेंट संचालक रुचिर का कहना है कि फिलहाल कारोबार पूरी तरह प्रभावित तो नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई का असर साफ दिखने लगा है. गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ पैकिंग मैटेरियल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे लागत बढ़ गई है. ऐसे में उन्हें मजबूरन खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ाने पड़े हैं.

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों ने होटल व रेस्टोरेंट कारोबार पर सीधा असर डाला है. गैस संकट के चलते ज्यादातर होटल-रेस्टोरेंट संचालकों ने खाने-पीने की वस्तुओं के दामों में करीब 15 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी कर दी है. इसका असर न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि, पर्यटकों की जेब पर भी साफ नजर आ रहा है.

"पिछले कुछ समय से व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अनियमित हो गई है. पहले हमारे रेस्टोरेंट में रोजाना एक सिलेंडर की खपत होती थी, लेकिन अब महीने में मात्र दो सिलेंडर देने की बात कही जा रही है. हाल ही में हमें एक ही सिलेंडर मिला, जिससे संचालन प्रभावित हो रहा है."- विश्वजीत टंडन, रेस्टोरेंट व्यवसायी

संचालकों का कहना है कि गैस की कमी के चलते कई बार वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं. जैसे अन्य ईंधन का उपयोग, जो ज्यादा महंगा साबित हो रहा है. इससे लागत बढ़ने के साथ मुनाफा घट रहा है और कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है. उनका ये भी कहना है कि यदि जल्द ही गैस आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले समय में दामों में और बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है.

कोयले का तंदूर (फोटो- ETV Bharat)

पर्यटकों की जेब हो रही ढीली: पर्यटन सीजन के बीच बढ़े दामों ने पर्यटकों को भी परेशान कर दिया है. दिल्ली से नैनीताल घूमने आई पर्यटक प्रियंका बताती हैं कि इस बार खाने और पीने के दाम बढ़ें हैं, जो सीधे हमारी जेब पर असर डाल रही हैं.

रेस्टोरेंट में पर्यटक (फोटो- ETV Bharat)

"मैं अक्सर यहां आती हूं, लेकिन इस बार रेस्टोरेंट में खाने-पीने की चीजों के दाम पहले की तुलना में काफी ज्यादा हैं. पहले से ही यात्रा और ठहरने का खर्च ज्यादा होता है, ऐसे में खाने के बढ़े दाम बजट बिगाड़ रहे हैं."- प्रियंका, पर्यटक

महंगाई से ग्राहक भी परेशान: स्थानीय ग्राहकों ने भी बढ़ी कीमतों पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि रोजमर्रा के खर्चों में पहले ही इजाफा हो रहा है, ऐसे में बाहर खाना अब महंगा सौदा बनता जा रहा है. उधर, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गैस संकट लंबे समय तक बना रहा, तो इसका सीधा असर नैनीताल के पर्यटन कारोबार पर पड़ सकता है. उधर, संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मामले पर रेस्टोरेंट संचालकों को भरोसा दिलाया है.

होटल में गैस चूल्हे (फोटो- ETV Bharat)

"गैस आपूर्ति को सुचारू बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. जल्द ही स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है."- विवेक राय, अपर जिलाधिकारी, नैनीताल

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