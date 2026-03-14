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LPG संकट से होटल-रेस्टोरेंट मालिकों की बढ़ी परेशानी, गैस न मिलने पर इंडक्शन चूल्हों का सहारा

होटल संचालक सचिन कहते हैं कि, गैस उपलब्ध न होने के कारण उन्हें 18 हज़ार रुपए खर्च कर नया इंडक्शन चूल्हा खरीदना पड़ा. इसके साथ ही इंडक्शन पर खाना बनाने के लिए अलग तरह के बर्तनों की भी खरीद करनी पड़ी. इस पूरी व्यवस्था पर उन्हें करीब 40 हजार रुपए तक खर्च करना पड़ा है. सबसे बड़ी बात यह है कि ये परेशानी अकेले सचिन की ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में होटल और ढाबा संचालक इन दिनों इसी परेशान से दो-चार हो रहे हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला में कमर्शियल LPG की सप्लाई ठप है. शिमला में एलपीजी आपूर्ति ठप होने से होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए परेशानियों का ताप बढ़ता जा रहा है. गैस खत्म होने के बाद कई होटल-ढाबा संचालकों को विकल्प खोजने पढ़ रहे हैं. मजबूरी में होटल-ढाबा संचालकों इंडक्शन चूल्हे खरीदने पड़ रहे हैं, जिसका बोझ जेब पर पड़ रहा है. लंबे समय से शिमला में होटल चलाने वाले सचिन ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी.

गैस की कमी के कारण होटल कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है और अब कर्मचारियों का वेतन देना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि यदि जल्द ही एलपीजी की नियमित आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो कई छोटे कारोबारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है.

गैस न मिलने पर इंडक्शन चूल्हों का सहारा (ETV Bharat)

शिमला में सिलेंडर आपूर्ति की स्थिति

शुक्रवार को जिला शिमला में गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए जिला शिमला के सभी उपमंडलों में 14 गाड़ियां भेजी गई थीं. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, जिला के लिए 4488 घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त हुए थे. इनमें से 4249 जिला के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे गए हैं। इसके अलावा जिला में अभी भी 8382 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं. इसी तरह ज़िला में 521 कमर्शियल सिलेंडर भेजे गए हैं और 499 अभी और उपलब्ध हैं. इनकी आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर केवल अस्पतालो एवं शैक्षणिक संस्थानों को की जा रही है.

LPG संकट से होटल-रेस्टोरेंट मालिकों की बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

दोगुने दामों पर मिल रहे इंडक्शन स्टोव

होटल संचालक सचिन बताते हैं, "मेरे पास एलपीजी सिलेंडर बीते शुक्रवार को ही खत्म हो गया. अभी LGP सिलेंडर सप्लाई नहीं मिल पा रही है. ऐसे में हमें कमर्शियल इंडक्शन स्टोव खरीदना पड़ा है. इंडक्शन स्टोव इन दिनों दोगुने दामों पर मिल रहे हैं. इसके अलावा इंडक्शन के लिए बर्तनों का खर्चा अलग से करना पड़ रहा है. बावजूद इसके गैस से होने वाले काम की पूर्ति नहीं की जा सकती, लिहाजा हमें अब मेन्यू में भी कटौती करनी पड़ेगी. इससे खर्च का बोझ बढ़ गया है."

सिलेंडर की कमी से ढाबों का कारोबार प्रभावित

ईरान-इराक युद्ध का असर अब दुनिया के अन्य देशों के साथ-साथ भारत में भी देखने को मिल रहा है. देश के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग पर लगी रोक के कारण होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा होता नजर आ रहा है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के मंडी में चल रहे अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मेला मैदान में कारोबार कर रहे मिठाई विक्रेताओं और ढाबा संचालकों को भी गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस बार गैस सिलेंडरों की सप्लाई रुकने से व्यापारियों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है.

गैस की किल्लत से व्यापारी परेशान (ETV Bharat)

ढाबा और मिठाई कारोबारियों की बढ़ी चिंता

मेला मैदान में दुकानें लगाए मिठाई विक्रेताओं और ढाबा संचालकों का कहना है कि, 9 मार्च के बाद से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई नहीं हो पाई है. ऐसे में उन्हें बचे हुए सिलेंडरों के सहारे ही काम चलाना पड़ रहा है. यदि जल्द सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं हुई तो खाना बनाना और मिठाइयां तैयार करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे उन्हें अपने स्टॉल बंद करने पड़ सकते हैं.

9 मार्च के बाद से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई नहीं होने से ढाबा संचालक परेशान (ETV Bharat)

भीड़ कम और गैस की किल्लत से व्यापारी परेशान

व्यापारियों रवि का कहना है कि, इस बार मेले में अपेक्षाकृत भीड़ भी कम देखने को मिल रही है, जिसके कारण कारोबार पहले ही मंदा चल रहा है. ऐसे में गैस सिलेंडरों की कमी ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है. कई व्यापारियों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से जल्द से जल्द गैस सप्लाई बहाल करने की मांग की है ताकि मेले के दौरान उनका कारोबार प्रभावित न हो.

ढाबा और मिठाई कारोबारियों की बढ़ी चिंता (ETV Bharat)

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