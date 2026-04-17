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बांदा में 45 डिग्री पारा, प्रयागराज और बनारस भी खूब तपे, जानिए यूपी के मौसम का हाल

अधिकतम तापमान वाले टॉप जिले: बांदा 44.4, प्रयागराज 43, सोनभद्र 41, वाराणसी 42, कानपुर देहात 41, हरदोई 40, बाराबंकी 40, लखनऊ 40, आगरा 42, अलीगढ़ 40, मेरठ 40, हमीरपुर 41, उरई 40, झांसी 42 अमेठी 41, अयोध्या 41, सुल्तानपुर 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

लखनऊ: यूपी में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने से भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है. आने वाले दिनों में मौसम विज्ञान विभाग ने लू चलने की चेतावनी भी जारी की है. वहीं उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 24 घंटे के अंदर मौसम ड्राई बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम ड्राई होने के बाद पिछले 1 सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप कई स्थानों पर 40°C के स्तर को पार करने के साथ सामान्य से ऊपर पहुंच गए हैं.

ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

राजधानी लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान में पिछले दिन की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 39.8 लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. तापमान 40 डिग्री पहुंचने के बाद लखनऊ में दिन के समय सड़कों पर सूनापन दिखने लगा. मौसम विज्ञान विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए, लोगों को सलाह दी है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और जब भी निकले फुल आस्तीन के सूती कपड़े पहने और शरीर को ढककर रखें.

यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD)

बांदा सबसे गर्म, तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस: गुरुवार को भी उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने से अधिकतम तापमान में राहत मिलने की संभावना नहीं है. भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा. वहीं 3 से 4 दिनों के बाद आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं में परिवर्तन और थोड़े बादलों की आवाजाही के परिणामस्वरूप तापमान में थोड़ी कमी आने की संभावना है. इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में बरिश होने की कोई संभावना नहीं है.



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