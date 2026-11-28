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खजूरी में भाजपा विधायक मीणा एवं एसपी के बीच हॉट टॉक...वीडियो वायरल, जानिए मामला

खजूरी में एसपी राणा एवं विधायक मीणा में कहासुनी ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के जहाजपुर से भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा और पुलिस अधीक्षक सागर राणा के बीच शनिवार दोपहर कहासुनी हो गई. विधायक ने एसपी पर ऊंची आवाज में बात करने का आरोप लगाया. वहीं, एसपी राणा ने विधायक पर गाली-गलौच का आरोप लगाया. दोनों के बीच हॉट टॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हॉट टॉक की घटना शनिवार को खजूरी में उप प्रधान चुनाव के दौरान की है.

शनिवार को उप प्रधान के चुनाव के मद्देनजर एसपी राणा खजूरी पहुंचे. वहां मौजूद भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने एसपी से कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को मिलवाने की मांग रखी. इसी दौरान विधायक व एसपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. भाजपा विधायक गोपीचंद की कथित गाली गलौच पर एसपी ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि माननीय गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है. विधायक ने कहा, मैं गाली आपको नहीं निकाल रहा हूं. विरोधियों को निकाल रहा हूं. आप तेज मत बोलिए. विधायक एवं एसपी के बीच इस कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.