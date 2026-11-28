खजूरी में भाजपा विधायक मीणा एवं एसपी के बीच हॉट टॉक...वीडियो वायरल, जानिए मामला
एमएलए ने एसपी पर ऊंची आवाज में बात करने तो एसपी ने गाली गलौच का लगाया आरोप.
Published : November 28, 2026 at 4:48 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के जहाजपुर से भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा और पुलिस अधीक्षक सागर राणा के बीच शनिवार दोपहर कहासुनी हो गई. विधायक ने एसपी पर ऊंची आवाज में बात करने का आरोप लगाया. वहीं, एसपी राणा ने विधायक पर गाली-गलौच का आरोप लगाया. दोनों के बीच हॉट टॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हॉट टॉक की घटना शनिवार को खजूरी में उप प्रधान चुनाव के दौरान की है.
शनिवार को उप प्रधान के चुनाव के मद्देनजर एसपी राणा खजूरी पहुंचे. वहां मौजूद भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने एसपी से कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को मिलवाने की मांग रखी. इसी दौरान विधायक व एसपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. भाजपा विधायक गोपीचंद की कथित गाली गलौच पर एसपी ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि माननीय गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है. विधायक ने कहा, मैं गाली आपको नहीं निकाल रहा हूं. विरोधियों को निकाल रहा हूं. आप तेज मत बोलिए. विधायक एवं एसपी के बीच इस कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
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एमएलए बोले—गाली एसपी को नहीं, बदमाशों को दी थी: भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा, मैं खजूरी से निकल रहा था. बाहर निकलते ही सड़क पर पुलिस की गाड़ी मिली.उसके पीछे प्राइवेट गाड़ी थी. मैंने पुलिस गाड़ी को रुकवाया और कहा कि आप प्राइवेट आदमी को एस्कॉर्ट कर रहे हो. उसी दौरान एसपी राणा मौके पर पहुंचे और विधायक को कहा कि हम किसी की एस्कॉर्ट नहीं कर रहे है. मैं भगवान का भक्त हूं. मैंने भावावेश में मौके पर बदमाशों के लिए अपशब्द कहे और एसपी को गाली नहीं दी. फिर भी एसपी तिलमिला गए. मैंने एसपी को स्पष्ट किया कि गाली आपको नहीं बल्कि बदमाशों को दी थी. मेरी तरफ से बात समाप्त हो गई. मेरी एसपी से कोई व्यक्तिगत द्वेषता नहीं है. वही एसपी ने इस मामले में टिप्पणी करने से मना कर दिया.
खजूरी प्रधान को लेकर हुआ था विवाद: जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की नवसृजित खजूरी पंचायत समिति में शुक्रवार को प्रधान का चुनाव हुआ. 15 सदस्यीय खजूरी में कांग्रेस के 10 एवं भाजपा के पांच सदस्य हैं. शुक्रवार को भाजपा के पांचों सदस्यों ने प्रधान पद के लिए मतदान कर दिया था. इस बीच, कांग्रेस के 10 सदस्य मतदान केंद्र पहुंचे, तभी सदस्य मनीषा मीणा के सुसर बाबूलाल मीणा व परिजनों ने अपने निर्वाचित सदस्य से मिलने की मांग लेकर पुलिस को रिपोर्ट दी. सदस्य मनीषा मीणा से मिलने की बात कह ससुर बाबूलाल मीणा व परिजन बस के आगे लेट गए. इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने बस के कांच तोड़ दिए. इसके चलते कांग्रेस के 10 सदस्य प्रधान पद के लिए मतदान से वंचित हो गए एवं भाजपा की आशा मीणा खजूरी की निर्विरोध प्रधान चुनी गईं. शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर मौके पर पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ घटना के विरोध में धरना शुरू किया. मध्यरात पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ था.
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