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नीम-हकीम खतरे जान... कानपुर का यह केस हैरान कर देगा; विशेषज्ञ डॉक्टर ने बचाई जान

विशेषज्ञ डॉक्टर ने बचाई जान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: बवासीर का इलाज करने में नुस्खा अपना रहे एक व्यक्ति को इलाज भारी पड़ गया. मरीज को किसी ने बता दिया कि गर्म पत्थर से सिंकाई करने से बवासीर ठीक हो जाएगा? मरीज ने यह नुस्खा अपना लिया और सिंकाई करते समय वह पत्थर मलद्वार में फंस गया. 48 घंटे असहनीय पीड़ा सहने के बाद मरीज जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध उर्सुला अस्पताल अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके पत्थर निकाला और मरीज की जान बचाई.

डॉक्टर्स ने बताया कि सरसैया घाट का निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति काफी समय से बवासीर की समस्या से परेशान था. डॉक्टरों से इलाज कराने के बजाय वह किसी स्थानीय हकीम के पास चला गया.