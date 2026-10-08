नीम-हकीम खतरे जान... कानपुर का यह केस हैरान कर देगा; विशेषज्ञ डॉक्टर ने बचाई जान
डॉक्टर ने कहा कि किसी भी बीमारी का इलाज हमेशा योग्य एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर ही कराएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:36 AM IST
कानपुर: बवासीर का इलाज करने में नुस्खा अपना रहे एक व्यक्ति को इलाज भारी पड़ गया. मरीज को किसी ने बता दिया कि गर्म पत्थर से सिंकाई करने से बवासीर ठीक हो जाएगा? मरीज ने यह नुस्खा अपना लिया और सिंकाई करते समय वह पत्थर मलद्वार में फंस गया. 48 घंटे असहनीय पीड़ा सहने के बाद मरीज जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध उर्सुला अस्पताल अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके पत्थर निकाला और मरीज की जान बचाई.
डॉक्टर्स ने बताया कि सरसैया घाट का निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति काफी समय से बवासीर की समस्या से परेशान था. डॉक्टरों से इलाज कराने के बजाय वह किसी स्थानीय हकीम के पास चला गया.
हकीम ने सलाह दी कि गर्म पानी में पत्थर डालकर उसकी भाप और गर्मी से सिंकाई करने पर दर्द में तुरंत आराम मिलेगा. शुरुआत में मरीज को थोड़ा आराम मिला तो उसने इसे रोज का नियम बना लिया. शनिवार को सिंकाई करने के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ा और करीब डेढ़ किलो का भारी-भरकम पत्थर मरीज के मलद्वार के अंदर चला गया.
असहनीय दर्द हुआ तो पहुंचा अस्पताल: लोकलाज और डर के मारे मरीज ने दो दिनों तक यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन फंसा पत्थर अंदर चुभने लगा और पेट में भयानक दर्द शुरू हुआ, तो सोमवार को वह बदहवास हालत में उर्सुला अस्पताल की ओपीडी पहुंचा. वहां वरिष्ठ सर्जन डॉ. प्रशांत मिश्रा ने जब मरीज की जांच की और तुरंत एक्स-रे कराने के निर्देश दिए, तो रिपोर्ट देखकर खुद डॉक्टर भी स्तब्ध रह गए.
सर्जन डॉ. प्रशांत मिश्रा ने बताया कि एक्स-रे में मलद्वार के मुंहाने पर एक बड़ा सा पत्थर फंसा साफ नजर आ रहा था. इसके आंतों में जाने का खतरा था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉ. प्रशांत मिश्रा और उनकी सर्जिकल टीम ने मरीज को तुरंत ऑपरेशन थियेटर में शिफ्ट किया.
डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अगर जरा सी चूक होती या पत्थर थोड़ा भी ऊपर खिसकता, तो वह आंतों में चला जाता. ऐसी स्थिति में मरीज का पूरा पेट खोलकर जटिल 'ओपन सर्जरी' करनी पड़ती.
सर्जन डॉ. प्रशांत मिश्रा और उनकी अनुभवी टीम ने सूझबूझ का परिचय दिया. बिना पेट चीरे, विशेष सर्जिकल उपकरणों की मदद से मलद्वार के रास्ते ही डेढ़ किलो के पत्थर को बेहद सावधानी से खींचकर बाहर निकाल लिया गया. सफल ऑपरेशन के बाद मरीज ने राहत की सांस ली है और अब उसकी हालत पूरी तरह सामान्य और खतरे से बाहर है.
डॉ. प्रशांत मिश्रा ने कहा कि लोगों में जागरुकता होनी चाहिए. बवासीर हो या किसी भी अन्य गंभीर बीमारी में किसी नीम-हकीम या घरेलू नुस्खों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है.
अच्छे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, तो मरीजों को डॉक्टर से मिलना चाहिए. किसी भी बीमारी का इलाज हमेशा योग्य एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर ही कराएं, ताकि इस तरह के जानलेवा हादसों से बचा जा सके.
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