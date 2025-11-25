ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में BRO का हॉट मिक्स प्लांट सील, बिना अनुमति हो रहा था संचालित

पिथौरागढ़ के डीडीहाट में बिना अनुमति संचालित हॉट मिक्स प्लांट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सील किया.

HOT MIX PLANT SEAL
पिथौरागढ़ में BRO का हॉट मिक्स प्लांट सील (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 25, 2025 at 2:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: डीडीहाट में बिना अनुमति के संचालित हॉट मिक्स प्लांट पर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने बगड़ीहाट में बिना अनुमति के संचालित हॉट मिक्स प्लांट को सील कर दिया है. हॉट मिक्स प्लांट, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना की हाईटेंशन लाइन के लिए खतरा बन गया था.

टनकपुर-तवाघाट हाईवे में बगड़ीहाट के पास बीआरओ ने हॉट मिक्स प्लांट लगाया था. जिस स्थान पर यह प्लांट लगा था, उसके ठीक ऊपर से पिथौरागढ़, सितारगंज और उत्तर प्रदेश के बरेली पावर स्टेशन के लिए विद्युत आपूर्ति करने वाली हाईटेंशन लाइन गुजरती है. हॉट मिक्स प्लांट लगने से हाइटेंशन लाइन की तारों में कार्बन जमा होने का खतरा पैदा हो गया था. ऐसे में ग्रिड फेल होने या स्पार्क होने पर लाइन के टूटने की आशंका भी बनी हुई थी.

इस मामले में पावर ग्रिड के मुख्य प्रबंधक अवनीश कुमार की ओर से प्रशासन को पत्र भेजा गया था. पावर ग्रिड की ओर से पत्र मिलने के बाद इस मामले में प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए थे. तहसील प्रशासन और खनन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें सामने आया कि हॉट मिक्स प्लांट लगाने संबंधी अनुमति नहीं ली गई थी. बिना अनुमति के बिजली की हाईटेंशन लाइन के नीचे लगाए गए हॉट मिक्स प्लांट को प्रशासन ने सील कर दिया.

हाईटेंशन लाइन के नीचे बिना अनुमति के हॉट मिक्स प्लांट लगाया गया था. जांच के बाद इस प्लांट को सील कर दिया गया है. दूसरी जगह पर प्लांट लगाने से पहले अनुमति लेनी होगी. -खुशबू पांडे, एसडीएम डीडीहाट

हॉट मिक्स प्लांट से होने वाले प्रमुख नुकसान:

  • वायु प्रदूषण: धुआं, धूल और गैसें (SO₂, NOx, कार्बन) निकलती है. इससे सांस की बीमारियां, एलर्जी, खांसी, अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती है.
  • जलवायु तापमान में वृद्धि: प्लांट में उच्च तापमान पर मिक्सिंग के कारण आस-पास का तापमान बढ़ जाता है.
  • ध्वनि प्रदूषण: मशीनों और ब्लोअरों की तेज आवाज से पास के लोगों और स्कूल-अस्पताल जैसे स्थानों पर मौजूद लोगों को परेशानी होती है.
  • खेती पर प्रभाव: उड़ने वाली धूल पत्तियों पर जम जाती है, जिससे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन कम होता है. पानी की नालियां बंद होने पर खेतों में मिट्टी और धूल घुस सकती है.
  • पर्यावरण को नुकसान: मिट्टी, पानी और हवा सभी पर असर पड़ता है. पेड़ों पर धूल की परत जमने से उनका विकास प्रभावित होता है.
  • स्वास्थ्य पर असर: लगातार धुआं और धूल के संपर्क में आने पर आंखों में जलन, त्वचा में खुजली, फेफड़ों की क्षमता कम होना, सिरदर्द जैसी समस्याएं देखी जाती हैं.
  • सड़क किनारे रहने वालों के लिए परेशानी: कपड़े, घर, दुकानें लगातार धूल से खराब होते हैं. ट्रक और मशीनों की आवाज और आवागमन भी असुविधा बढ़ाता है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

हॉट मिक्स प्लांट सील
डीडीहाट हॉट मिक्स प्लांट
DIDIHAT HOT MIX PLANT SEAL
बीआरओ का हॉट मिक्स प्लांच सील
HOT MIX PLANT SEAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.