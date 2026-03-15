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तालवृक्ष में एक ही जगह ठंडे व गर्म पानी के दो कुंड, इसमें नहाने से चर्म रोग दूर होने की मान्यता

वैज्ञानिक मान्यता भी है कि इस पानी में सल्फर घुला होने के कारण चर्म रोगों में राहत मिलती है.

People bathing in the pond
कुंड में नहाते लोग (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 3:24 PM IST

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अलवर: जिले के ऐतिहासिक तालवृक्ष मंदिर पर प्रकृति का अजीब नजारा दिखाई पड़ता है. महाभारत कालीन तालवृक्ष क्षेत्र प्राकृतिक रहस्य और धार्मिक महत्व के चलते लोगों की आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बना है. यहां एक ही स्थान पर गर्म और ठंडे पानी के कुंड लोगों को आकर्षित करते हैं. धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक मान्यता है कि यहां बने गर्म पानी के कुड में स्नान करने से लोगों के पुराने चर्म रोग व संक्रमण जैसी बीमारियों में लाभ मिलता है, जिसके चलते दूर दराज से लोग इन कुंडों में स्नान करने के लिए आते हैं. विज्ञान के जानकारों की मान्यता है कि अरावली पहाड़ियों की चट्टानों में दबा सल्फर घुलना पानी के गर्म रहने का बड़ा कारण है.

स्थानीय निवासी राजेन्द्र ने बताया कि तालवृक्ष मंदिर में एक ही स्थान पर दो कुंड बने हैं. इन कुंड की खासियत है कि आसपास बने होने के बाद भी एक कुंड में ठंडा और दूसरे में सदैव गर्म पानी रहता है. सर्दियों के दिनों में जितना तापमान कम होगा, कुंड में पानी की गर्माहट बढ़ जाती है. हालांकि कुछ लोग धार्मिक मान्यता के चलते एक ही जगह बने दो कुंडों में पानी की तासीर अलग-अलग होना मानते हैं. वहीं विशेषज्ञ इसे साइंस की देन बताते हैं. उन्होंने बताया कि धार्मिक मान्यता के चलते दूर–दराज से लोग यहां स्नान करने आते हैं.

कुंड में नहाने की धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता, देखें वीडियो (ETV Bharat Alwar)

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'मांडव ऋषि के तपोबल से हैं कुंडों में गर्म व ठंडा पानी': तालवृक्ष मंदिर के पंडित नरेश शर्मा ने बताया कि यहां महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर है. मान्यता है कि यहां मांडव ऋषि ने तपस्या की और उनके तपोबल के कारण मंदिर परिसर में बने कुंडों में गर्म व ठंडा पानी रहता है. इस स्थल की खास बात यह है कि दोनों ही कुंड एक क्षेत्र में बने हुए हैं, लेकिन पानी के तापमान में अंतर देखने को मिलता है. चार पीढ़ियों से उनका परिवार इस मंदिर की पूजा–अर्चना करता रहा है. यहां गर्म व ठंडे पानी के कुंडों की बात अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं.

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Talvriksh temple
तालवृक्ष मंदिर (ETV Bharat Alwar)

ये है पानी के गर्म होने का कारण: राजर्षि कॉलेज के प्रोफेसर डॉ रामानंद यादव ने बताया कि ऐतिहासिक तालवृक्ष मंदिर अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बना है. यहां बने कुंडों में ठंड व गर्म पानी का कारण वैज्ञानिक है. कारण है कि यहां ठंडा पानी प्राकृतिक कारणों से है. वहीं गर्म पानी अरावली पहाड़ियों की चट्टानों के नीचे मौजूद सल्फर तत्व के कारण है. यहां और भी कार्बनिक तत्व हो सकते हैं. यहां सल्फर सल्फेट के रूप में है. कारण है कि यहां कैल्शियम सल्फेट व मैगनिशम सल्फेट की मात्रा है. उन्होंने बताया कि यहां पानी गर्म होने का एक कारण यह भी संभव है कि अरावली पहाड़ी में भूगर्भीय चट्टानें हैं और भू तापीय उर्जा के कारण पानी गर्म होकर दवाब के चलते सतह से बाहर आ जाता है.

Kund at Talvriksh
तालवृक्ष में कुंड (ETV Bharat Alwar)

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'तालवृक्ष का चिकित्सीय महत्व भी कम नहीं': प्रोफेसर डॉ रामानंद यादव ने बताया कि यहां पानी के गर्म होने का एक कारण इसमें सल्फर का घुला होना है. सल्फर का चिकित्सयीय उपयोग भी है, जिसमें कील मुंहासे, शरीर पर खुजली, एलर्जी एवं सियोरायसिस आदि बीमारी में सल्फर युक्त पानी उपयोगी माना जाता है. उन्होंने बताया कि सल्फर एंटी बैक्टेरियल एवं एंटी फंक्शनल गुण रखता है, जिससे चर्म रोग दूर हो जाते हैं. साथ ही एंटी फंक्शनल गुण होने से व्यक्ति के शरीर पर फंगस हो जाने पर भी यह सल्फर युक्त पानी उपयोगी होता है. उन्होंने बताया कि तालवृक्ष के अलावा देश में 100 से ज्यादा स्थान ऐसे हैं, जहां प्राकृतिक गर्म पानी के झरने हैं. इनमें बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर सहित कई अन्य स्थान है, जहां गर्म पानी के झरने बहते हैं.

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अलवर में तालवृक्ष मंदिर
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