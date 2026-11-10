जशपुर में चरित्र शंका में पत्नी की हत्या, आरोपी हॉस्टल अधीक्षक अरेस्ट,बागीचा थाना क्षेत्र का मामला
जशपुर में चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 7:41 PM IST
जशपुर : बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम रनपुर में पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है. आरोपी कोलो राम ग्राम लरंगा स्थित बालक छात्रावास में प्रभारी छात्रावास अधीक्षक के पद हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी पहली पत्नी इन्द्रमुनी के चरित्र पर संदेह करता था और इसी बात को लेकर अक्सर उसके साथ विवाद और मारपीट करता था. 7 नवंबर की रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पत्नी पर टांगी के पासा से हमला किया और फिर डंडे से बेरहमी से मारपीट की.अगले दिन सुबह महिला का शव घर के पास खड़ी बोलेरो गाड़ी में मिला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
चरित्र शंका पर होता था विवाद
पुलिस के मुताबिक ग्राम रनपुर निवासी कोलो राम करीब एक वर्ष पहले दूसरी महिला को पत्नी बनाकर अपने साथ रखने लगा था. इसके बाद वह पंडरापाठ क्षेत्र में रहने लगा, जबकि उसकी पहली पत्नी इन्द्रमुनी अपने दोनों बेटों के साथ रनपुर में रहती थी.आरोपी जब भी गांव आता था, पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसके साथ विवाद करता था.
चरित्र शंका को लेकर पत्नी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने के मामले में बगीचा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया है. घटना में इस्तेमाल की गई टांगी, डंडा और बोलेरो वाहन भी जब्त किए गए हैं.आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. इस तरह के गंभीर अपराधों में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है-राकेश कुमार पाटनवार,ASP
कब हुई थी वारदात ?
7 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे आरोपी कोलो राम रनपुर स्थित अपने घर पहुंचा.अंदर जाने के बाद वो पहली पत्नी इन्द्रमुनी के कमरे में पहुंचा और चरित्र शंका को लेकर गाली-गलौज करने लगा. विवाद बढ़ने पर उसने जान से मारने की धमकी देते हुए घर में रखी टांगी के पासा से पत्नी की पीठ पर दो बार वार कर दिया. इसके बाद वह पत्नी को घर से बाहर खींचकर ले गया और पड़ोसियों के घर के सामने डंडे से मारपीट करने लगा.
बेटे ने किया बीच बचाव
इस दौरान महिला के बेटे रोशन कुमार और आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना. किसी तरह इन्द्रमुनी को उसके चंगुल से छुड़ाया गया. मारपीट में महिला की पीठ और हाथ सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई थीं.इसके बाद रोशन और उसके छोटे भाई ने मां को घर लाकर सुला दिया.
इलाज करने की बात कहकर दोबारा आया आरोपी
कुछ देर बाद कोलो राम दोबारा वहां पहुंचा और पत्नी को इलाज के लिए बोलेरो वाहन से ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गया.रात करीब 4 बजे वह फिर बोलेरो लेकर रनपुर स्थित घर पहुंचा. सुबह करीब 6 बजे बेटे रोशन ने घर के पास खड़ी बोलेरो का दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी मां बीच वाली सीट पर मृत पड़ी थी.आरोपी पिता उस समय वहां मौजूद नहीं था.
बेटे की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ हत्या का मामला
घटना के बाद मृतिका के बेटे रोशन कुमार ने थाना बगीचा पहुंचकर पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया. विवेचना के दौरान आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी, डंडा और बोलेरो वाहन भी जब्त किया है.आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
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