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जशपुर में चरित्र शंका में पत्नी की हत्या, आरोपी हॉस्टल अधीक्षक अरेस्ट,बागीचा थाना क्षेत्र का मामला

जशपुर में चरित्र शंका में पत्नी की हत्या ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुर : बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम रनपुर में पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है. आरोपी कोलो राम ग्राम लरंगा स्थित बालक छात्रावास में प्रभारी छात्रावास अधीक्षक के पद हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी पहली पत्नी इन्द्रमुनी के चरित्र पर संदेह करता था और इसी बात को लेकर अक्सर उसके साथ विवाद और मारपीट करता था. 7 नवंबर की रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पत्नी पर टांगी के पासा से हमला किया और फिर डंडे से बेरहमी से मारपीट की.अगले दिन सुबह महिला का शव घर के पास खड़ी बोलेरो गाड़ी में मिला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

चरित्र शंका पर होता था विवाद

पुलिस के मुताबिक ग्राम रनपुर निवासी कोलो राम करीब एक वर्ष पहले दूसरी महिला को पत्नी बनाकर अपने साथ रखने लगा था. इसके बाद वह पंडरापाठ क्षेत्र में रहने लगा, जबकि उसकी पहली पत्नी इन्द्रमुनी अपने दोनों बेटों के साथ रनपुर में रहती थी.आरोपी जब भी गांव आता था, पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसके साथ विवाद करता था.