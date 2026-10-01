पंचकूला में शूटिंग रेंज के साथ बनेगा हॉस्टल, मनसा देवी के आसपास बनेगा कोरिडोर- समीक्षा बैठक के दौरान बोले सीएम सैनी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में पंचकूला के विकास कार्यो को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
Published : October 1, 2026 at 11:07 AM IST
पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में पंचकूला के विकास कार्यो को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की मौजूदा आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक विकास योजनाओं को तेजी से अमलीजामा पहनाया जाए. उन्होंने पंचकूला में बेहतर नागरिक सुविधाओं, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे, सुगम यातायात व्यवस्था, पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल, आधुनिक आवासीय सुविधाओं, विकसित बाजारों, हरित क्षेत्रों, बेहतर पार्कों, खेल एवं मनोरंजन सुविधाओं और स्मार्ट सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था पर विशेष बल दिया.
'विभाग जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाएं'': मुख्यमंत्री ने कहा कि "शहरी स्थानीय निकाय, एचएसवीपी, पीएमडीए, एचएसआईडीसी सहित सभी विभाग अपनी भूमि की पहचान कर उसे अतिक्रमण से मुक्त करवाएं. साथ ही अधिकारी यह भी सुनिनिश्चित करें कि उस भूमि पर दोबारा अतिक्रमण ना हो. सेक्टर 7, 11 व 17 की रेहड़ी मार्केट में पालिका बाजार चंडीगढ़ की तर्ज पर मार्केट विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए." सीएम ने पंचकूला के माजरी चौक पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए उसे रीडिजाइन कर अंडरपास बनाने का प्रपोजल बनाने को भी कहा.
पेयजल के लिए 100 एमएलडी बढ़ोतरी: मुख्यमंत्री ने कहा कि "खडक मंगोली के लोगों को 7500 फ्लैट बनाकर देने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी. पंचकूला के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल सुलभ करवाने के लिए भाखड़ा से आने वाले पानी की क्षमता में 100 एमएलडी बढ़ोतरी करने पर कार्य किया जाए. साथ ही कालका में भी पेयजल समस्या के स्थाई समाधान करने पर काम किया जाए. मोरनी क्षेत्र में बरसाती पानी को एकत्र करने के लिए डैम बनाया जाए, ताकि जलसंचय हो और कोशल्या डैम की क्षमता बढ़ाने का कार्य जारी रहे."
कालका में मल्टीस्टोरी लाईब्रेरी बनेगी: मुख्यमंत्री ने कहा कि कालका में मल्टीस्टोरी लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी. कालका में गौशाला के पास 5 टयूबवैल लगाए जा रहे हैं, जिनमें से दो लगाए जा चुके हैं और शेष लगाने पर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में बेसहारा पशुओं के लिए दो गौशालाओं की पहचान कर उनमें पशुओं को भेजने का कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा पशुओं को छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जाएगी.
मनसा देवी के आसपास कोरिडोर: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनसा देवी मंदिर के आसपास कोरिडोर बनाया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कर अमलीजामा पहनाया जाए. सकेतड़ी के पास 117 एकड़ भूमि पर ग्रीन बेल्ट के साथ गोल्फ कल्ब एवं बोटैनिकल पार्क बनाने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जाए. इसके अलावा शहर की मुख्य सड़कों पर 5470 कैमरे लगाए जाएगें. कैमरों की निगरानी एवं विश्लेषण के लिए डायल 112 पुलिस भवन में कमांड नियत्रंण केन्द्र स्थापित किया जाएगा.
पंचकूला में शूटिंग रेंज के साथ हॉस्टल भी: मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला नगर परिषद के साथ कालका एवं पिंजौर में सीसीटीवी लगाने के लिए 6 लाईन की स्पेशल आप्टिकल वायर लगाई जाए, ताकि वह भविष्य में अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा सके. उन्होंने कहा कि कैमरों से वाहनों की चालानिंग ऑनलाईन की जा सकेगी. इसके अलावा साढ़े 9 एकड़ में बनने वाली शूटिंग रेंज स्पोर्टस काम्पलेक्स पर तेजी से कार्य जारी होने की बात कही. इसमें 10, 20 और 50 मीटर की विश्वस्तर की प्रतियोगिताओं की फाईनल शूटिंग की जा सकेगी. रेंज का कार्य पूरा होने के बाद इसमें हॉस्टल का निर्माण भी करवाया जाएगा.
इन कार्यों पर चर्चा: मुख्यमंत्री ने कहा कि टाउन पार्क से सिंह नाला चौ को पक्का करने का काम किया जा रहा है. इसके अलावा सेक्टर 20/21 एवं बेल फैक्ट्री परशुराम चौक तक स्टोर्म वाटर ड्रेन को मजबूत किया जा रहा है. शहर के सभी चौराहों के सौन्दर्यकरण पर भी तेजी से कार्य जारी है. उन्होंने अधिकारियों को सर्विस रोड़ के साथ घास की कटाई कर सफाई करने के निर्देश दिए. पंचकूला में दो एसटीपी 6-6 एमएलडी और एक 10 एमएलडी क्षमता सहित तीन एसटीपी बनाए जाने की बात कही. लेजरवैली पार्क का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है और अटल पार्क का निर्माण कार्य नवंबर तक पूरा कर लिए जाने की बात कही.
नागरिकों की 183 शिकायतें में से 162 का समाधान: पीएमडीए के सीईओ और सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव के. मकरंद पांडुरंग ने बताया कि अब तक नागरिकों की 183 शिकायतें आई, जिनमें से 162 समस्याओं का समाधान कर दिया गया है. सर्विस रोड़ दुरूस्त करने के लिए एस्टीमेट बना दिए गए हैं. इसके अलावा सड़कों के किनारे रंग पेंट कर सौन्दर्यकरण किया जा रहा है. औद्योगिक क्षेत्र फेज 1, 11 में सड़कों की मरम्मत का कार्य 16.80 करोड रुपए की लागत से किया जा रहा है.
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