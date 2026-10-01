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पंचकूला में शूटिंग रेंज के साथ बनेगा हॉस्टल, मनसा देवी के आसपास बनेगा कोरिडोर- समीक्षा बैठक के दौरान बोले सीएम सैनी

cm nayab saini ( ETV Bharat )

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में पंचकूला के विकास कार्यो को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की मौजूदा आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक विकास योजनाओं को तेजी से अमलीजामा पहनाया जाए. उन्होंने पंचकूला में बेहतर नागरिक सुविधाओं, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे, सुगम यातायात व्यवस्था, पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल, आधुनिक आवासीय सुविधाओं, विकसित बाजारों, हरित क्षेत्रों, बेहतर पार्कों, खेल एवं मनोरंजन सुविधाओं और स्मार्ट सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था पर विशेष बल दिया.