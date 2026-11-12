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छात्रावास अधीक्षकों की धमतरी में सांकेतिक हड़ताल, मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

धमतरी: छात्रावास एवं आश्रमों में पदस्थ अधीक्षक संवर्ग की लंबित मांगों को लेकर आज प्रदर्शन हुआ. छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के आह्वान पर गांधी मैदान में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल बुलाई गई. अधीक्षक संघ जिला इकाई के नेतृत्व में नियमित एवं प्रभारी अधीक्षकों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया. संघ ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने की स्थिति में आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे.

छात्रावास अधीक्षक संघ की प्रमुख मांगों में सेवा शर्तों का निर्धारण, कार्य के घंटे तय करना, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश की व्यवस्था, कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है. इसके अलावा छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त बजट, ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में सुधार तथा मेस राशि में अनुचित कटौती पर रोक लगाने की मांग रखी है.

सांकेतिक हड़ताल (ETV Bharat)



''24 घंटे छात्रावास में रहने का दबाव''

छात्रावास अधीक्षक संघ जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार चंद्राकर ने कहा, ''सामान्यतः शासकीय कर्मचारियों के लिए 8 घंटे काम की व्यवस्था होती है, लेकिन छात्रावास अधीक्षकों को 24 घंटे परिसर में रहने का दबाव रहता है. अधीक्षकों न तो नियमित साप्ताहिक अवकाश मिलता है और न ही सार्वजनिक छुट्टियां ही मिलती हैं. छात्रावास परिसर में अधीक्षकों को जो आवास उपलब्ध कराया गया है, वहां परिवार के साथ निवास करना भी कई परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाता. विशेषकर महिला छात्रावासों में शाम 6 बजे के बाद, पुरुष परिजनों के प्रवेश एवं निवास संबंधी प्रतिबंधों के कारण अधीक्षिकाओं को परिवार के साथ रहने में कठिनाइ होती है. पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में वयस्क विद्यार्थियों के निवास के कारण भी ऐसी समस्याएं सामने आती हैं. ऐसे में अधीक्षकों से 24 घंटे छात्रावास में रहने की अपेक्षा के बीच परिवार के साथ जीवन बिताना मुश्किल हो जाता है.''





''एक ही पद पर भर्ती और उसी पद से सेवानिवृत्ति''

छात्रावास अधीक्षक संघ अध्यक्ष अखिलेश चंद्राकर ने कहा, ''अधीक्षक संवर्ग में कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति की व्यवस्था नहीं होने से कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता. किसी कर्मचारी की अधीक्षक पद पर नियुक्ति होती है तो वह पूरी सेवावधि उसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाता है. संघ चाहता है कि मंडल संयोजक जैसे विभागीय पदों पर पदोन्नति का अवसर मिले, जिससे कर्मचारियों को सेवाकाल में आगे बढ़ने का मौका मिल सके.''





60 छात्रावास, 47 अधीक्षक कार्यरत

छात्रावास अधीक्षक संघ से जुड़ी विनीता ठाकुर कहती हैं कि धमतरी जिले में करीब 60 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें लगभग 47 अधीक्षक कार्यरत हैं. अधीक्षकों को विभागीय कार्यों के अलावा विद्यार्थियों की देखभाल, भोजन व्यवस्था और अन्य जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है. इसके बावजूद कई जरूरी व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती. विनिता ने कहा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के दौरान उपचार के लिए आवश्यक फंड की कमी रहती है. छात्रावासों में टूट-फूट की मरम्मत एवं अन्य जरूरी खर्चों के लिए भी राशि नहीं मिल रही है. मेस बजट के अतिरिक्त संचालन के लिए मिलने वाली राशि भी पर्याप्त नहीं है. महिला अधीक्षिकाओं के सामने परिवार के साथ निवास की समस्या भी गंभीर बनी हुई है.





ऑनलाइन उपस्थिति और मेस बजट व्यवस्था में सुधार की मांग

संघ ने HMS पोर्टल में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति के आधार पर मेस बजट निर्धारित करने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. संघ का कहना है कि विद्यार्थियों की एक-दो दिन अनुपस्थिति होने से भोजन बनाने का खर्च कम नहीं होता. रसोई गैस, ईंधन, मसाले और रसोइयों का पारिश्रमिक जैसे खर्च लगभग स्थिर रहते हैं. इसके बावजूद ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मेस राशि में कटौती होने से भोजन व्यवस्था प्रभावित होती है.

न्यूनतम 24 दिवस की उपस्थिति करने की मांग