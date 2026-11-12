दंतेवाड़ा में छात्रावास अधीक्षकों का प्रोटेस्ट, काम के घंटे तय करने और सेवा संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग
अधीक्षक संवर्ग की लंबित मांगों एवं छात्रावास-आश्रमों की व्यवस्थागत समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 7:25 PM IST
दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के आह्वान पर अधीक्षक संवर्ग की लंबित सेवा संबंधी मांगों को लेकर विरोध जताया. साथ ही छात्रावास-आश्रमों के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन दिया. इस दौरान संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन एवं संबंधित विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा.
दंतेवाड़ा में छात्रावास अधीक्षकों का प्रोटेस्ट
संघ का कहना है कि अधीक्षक संवर्ग की समस्याओं और छात्रावासों के संचालन में आ रही कठिनाइयों को लेकर, शासन एवं संचालनालय स्तर पर कई बार पत्राचार और प्रत्यक्ष मुलाकात के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराया गया है. इसके बावजूद मांगों पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण संघ को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.
24 घंटे की ड्यूटी की जगह निर्धारित काम के घंटों की मांग
संघ की प्रमुख मांग है, छात्रावास अधीक्षकों के दैनिक कार्य के घंटे निर्धारित किए जाएं तथा साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश के संबंध में स्पष्ट नियम बनाए जाएं. अधीक्षकों से 24×7 छात्रावास परिसर में शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अपेक्षा के स्थान पर कार्य की प्रकृति के अनुरूप व्यावहारिक सेवा शर्तें लागू की जाएं. ड्यूटी आवर्स के बाद आवश्यकता पड़ने पर ऑन-कॉल उपलब्धता का प्रावधान किया जाए.
''महिला अधीक्षिकाओं के आवास नियमों में हो स्पष्टता''
महिला अधीक्षिकाओं के पुरुष परिजनों के साथ छात्रावास परिसर में निवास को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग भी उठाई. संघ का कहना है कि छात्रावास परिसर में निर्मित अधीक्षक आवास सामान्य शासकीय आवास से अलग प्रकृति का होता है. इसलिए अधीक्षकों को नियमानुसार गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए.
पदोन्नति और कैडर पुनर्गठन की मांग
छात्रावास अधीक्षक संघ ने अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा, वर्तमान व्यवस्था में अधीक्षक पद पर नियुक्त कर्मचारी पूरी सेवावधि उसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं. इस व्यवस्था में सुधार कर पदोन्नति एवं कैडर पुनर्गठन की उचित व्यवस्था लागू की जाए, ताकि कर्मचारियों को सेवाकाल में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके.
''शिक्षक प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से मिले छूट''
शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों की समस्याओं को भी ज्ञापन में शामिल किया गया है. ऐसे कर्मचारियों को विद्यालयीन शिक्षण एवं गैर शैक्षणिक कार्यों के साथ छात्रावास संचालन, विद्यार्थियों के पंजी संधारण और बीमार विद्यार्थियों की देखभाल जैसे अतिरिक्त दायित्व निभाने पड़ते हैं. ऐसी स्थिति में विद्यालय में VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से दोनों संस्थानों के कार्य प्रभावित होते हैं. संघ ने शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को इस अनिवार्यता से छूट देने की मांग की है.
''HMS पोर्टल की विसंगतियां दूर हो, मेस राशि में कटौती पर लगे रोक''
ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में सुधार एवं मेस राशि में अनुचित कटौती का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. संघ ने मांग की है कि आयुक्त कार्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए पूर्व में स्वीकृत 30 दिनों के मेडिकल अवकाश संबंधी प्रावधान को HMS पोर्टल में भी लागू किया जाए, ताकि बीमारी के कारण अनुपस्थित विद्यार्थियों की उपस्थिति और मेस राशि की गणना उचित तरीके से हो. इसके साथ ही छात्रावासों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और आवश्यक कंप्यूटर ऑपरेटर सहित पर्याप्त मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गई है.
''अतिरिक्त भोजन बनाना बड़ी जिम्मेदारी''
छात्रावास अधीक्षक संघ के अनुसार, मेस एक सामूहिक व्यवस्था है, जिसमें 50 से 100 विद्यार्थियों के भोजन की तैयारी के दौरान जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त भोजन भी बनाकर रखना पड़ता है. गैस, ईंधन, मसाले और परिवहन जैसे खर्च विद्यार्थियों की संख्या में मामूली कमी आने से कम नहीं होते. इसके बावजूद दो-तीन विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के आधार पर HMS पोर्टल से मेस राशि में कटौती करना व्यावहारिक नहीं है. संघ ने न्यूनतम 24 दिनों की उपस्थिति पर पूर्ण मेस बजट स्वीकृत करने तथा वास्तविक खर्च एवं विद्यार्थियों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बजट निर्धारण की व्यवस्था लागू करने की मांग की है.
तकनीकी खामियों के लिए अधीक्षकों को जिम्मेदार न ठहराया जाए
संघ ने कहा कि सर्वर, नेटवर्क एवं अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में कई बार परेशानी आती है. ऐसे में पोर्टल की तकनीकी विसंगतियों का निराकरण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तक ऑनलाइन उपस्थिति की अनिवार्यता में शिथिलता दी जाए. तकनीकी खामियों के कारण होने वाली त्रुटियों के लिए अधीक्षकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. संघ ने शासन से अधीक्षक संवर्ग की सभी लंबित मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र निराकरण करने की अपील की है.
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