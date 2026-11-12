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दंतेवाड़ा में छात्रावास अधीक्षकों का प्रोटेस्ट, काम के घंटे तय करने और सेवा संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग

दंतेवाड़ा में छात्रावास अधीक्षकों का प्रोटेस्ट ( ETV Bharat )

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के आह्वान पर अधीक्षक संवर्ग की लंबित सेवा संबंधी मांगों को लेकर विरोध जताया. साथ ही छात्रावास-आश्रमों के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन दिया. इस दौरान संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन एवं संबंधित विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा.



दंतेवाड़ा में छात्रावास अधीक्षकों का प्रोटेस्ट संघ का कहना है कि अधीक्षक संवर्ग की समस्याओं और छात्रावासों के संचालन में आ रही कठिनाइयों को लेकर, शासन एवं संचालनालय स्तर पर कई बार पत्राचार और प्रत्यक्ष मुलाकात के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराया गया है. इसके बावजूद मांगों पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण संघ को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.