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छात्रावास अधीक्षकों की बस्तर में हड़ताल, 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी

5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी ( ETV Bharat )

जगदलपुर: बस्तर में छात्रावास अधीक्षक संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया. संघ ने विभागीय सचिव के नाम बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 12 नंवबर को उग्र आंदोलन करने के लिए वो बाध्य होंगे. संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष पल्लव झा ने बताया कि विभाग के मंशानुरूप ऑनलाइन अटेंडेंस और पंजी अपलोड की प्रकिया का विरोध नहीं है. लेकिन कुछ ऐसी व्यवहारिक समस्याएं हैं जिनका विरोध वो करते करेंगे.

छात्रावास अधीक्षकों की बस्तर में हड़ताल छात्रावास अधीक्षक संघ का कहना है, ''बच्चों का 30 दिवसीय मेडिकल लीव, नेटवर्क की समस्या, संसाधनों की समस्या, सामुहिक व्यवस्था पर चल रहा मेस, जिसमें 5 बच्चों की अनुपस्थिति पर ईंधन कम नहीं किया जा सकता है, जैसी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं. इसके साथ ही 12 सालों के बाद भी सेवा शर्तों का निर्धारण विभाग करने में असमर्थ है. जिनमें अवकाश, दायित्व और कार्य अवधि शामिल हैं. 24 घण्टे छात्रावास में मौजूद होने से उनका निजी जीवन समाप्त हो रहा है. वहीं पदोन्नति की भी बड़ी समस्या है. छात्रावास अधीक्षक के पद पर नियुक्त होकर रिटायर्ड भी उसी पद में हो रहे हैं. जबकि अन्य विभागों में पदोन्नति की प्रकिया है. यदि सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, तो आगामी 12 नंवबर को एक दिवसीय और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे.''