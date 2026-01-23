ETV Bharat / state

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का छात्रावास होगा अपग्रेड, रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दिए निर्देश

रांची का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का हॉस्टल अपग्रेड होगा. रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने यह निर्देश जारी किया है.

Residential School in Ranchi
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करते रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
रांची: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर रांची के बरियातु स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन ने छात्रों की आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है. रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने विद्यालय के छात्रावास का निरीक्षण किया और उसके समग्र अपग्रेडेशन का निर्देश दिया है.

डीसी ने व्यवस्था का लिया जायजा

निरीक्षण के दौरान डीसी ने छात्रावास के रसोईघर, आवासीय कक्ष, कॉरिडोर, स्नानागार और शौचालय सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया. उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि छात्रावास में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार्य नहीं होगी. उन्होंने कहा कि छात्रों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है.

जानकारी देते रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छात्रावास के अपग्रेडेशन पर जोर

रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि आवासीय विद्यालयों में रहकर पढ़ने वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी संभव है, जब उन्हें बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलें. छात्रावास का अपग्रेडेशन छात्रों के स्वास्थ्य, अनुशासन और अध्ययन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा.

Residential School in Ranchi
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मौजूद रांची डीसी, एसएसपी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

डीसी ने बच्चों को किया मोटिवेट

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत 157 छात्र-छात्राओं का उल्लेख किया, जिनमें 9 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता-पिता नहीं हैं. उन्होंने संवेदनशीलता के साथ कहा कि ऐसे बच्चों को स्वयं को अकेला नहीं समझना चाहिए, विद्यालय के शिक्षक ही उनके अभिभावक हैं और जिला प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है.

Residential School in Ranchi
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

एसएसपी ने भी छात्रों को किया संबोधित

इस अवसर पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन भी उपस्थित रहे. उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और इच्छाशक्ति के बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय को वाद्य यंत्र भी उपलब्ध कराए गए, जिससे छात्रों में रचनात्मकता और मानसिक संतुलन को बढ़ावा मिल सके.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर आयोजित यह कार्यक्रम जहां प्रेरणा और राष्ट्र निर्माण के संदेश से ओत-प्रोत रहा, वहीं छात्रावास के अपग्रेडेशन की घोषणा ने विद्यालय के छात्रों के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत भरोसा भी दिया.

Residential School in Ranchi
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

संपादक की पसंद

