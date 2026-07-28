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भरतपुर के छात्रावास में अंधेरे का संकट, सोलर बैटरी खराब होने से 23 छात्र परेशान

स्थानीय लोगों ने छात्रावास की सोलर बैटरी को जल्द ठीक कराने और नियमित बिजली व्यवस्था की मांग की है.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 2:54 PM IST

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एमसीबी: विकासखंड भरतपुर के बालक छात्रावास, बड़गांवकल में 23 छात्र हैं. यह छात्रावास घने जंगल और पेड़-पौधों से घिरे क्षेत्र में स्थित है. विकासखंड मुख्यालय से इसकी दूरी करीब 55-60 किलोमीटर है. इस छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में छात्र परेशान हैं. सबसे बड़ी समस्या बिजली व्यवस्था की है.

सोलर सिस्टम की बैटरी खराब होने से स्कूल में अंधेरा

छात्रों ने बताया कि सोलर सिस्टम की बैटरी लंबे समय से खराब है. स्कूल खुलने के बाद से ही बिजली की सुविधा नहीं मिल रही है. कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी नहीं मिलती, जिससे पढ़ाई में कठिनाई होती है. स्कूल परिसर में आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. अंधेरा रहने के कारण रात में बाहर आने-जाने में भी डर लगता है. जंगल क्षेत्र होने से सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीवों का खतरा हमेशा बना रहता है.

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भरतपुर के छात्रावास में सोलर बैटरी खराब होने से अंधेरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

नियमित बिजली व्यवस्था की मांग

स्थानीय लोगों और छात्रों ने संबंधित विभाग से छात्रावास की सोलर बैटरी को जल्द ठीक कराने के साथ ही नियमित बिजली व्यवस्था की मांग की है. वहीं बालक छात्रावास बड़गांवकल के अधीक्षक अमरजीत ने बताया कि सोलर सिस्टम की खराब बैटरी और बिजली समस्या को लेकर संबंधित विभाग को कई बार मौखिक और लिखित शिकायत की जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है.

अधीक्षक ने कहा कि अधिकारी और संबंधित कर्मचारी हर बार आश्वासन देते हैं, लेकिन मरम्मत के लिए कोई नहीं पहुंचता. लंबे समय से सोलर सिस्टम खराब पड़ा है, जिससे छात्रावास में रह रहे 23 विद्यार्थियों को पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने विभाग से जल्द से जल्द सोलर सिस्टम की मरम्मत कराने की मांग की है.

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