ETV Bharat / state

कोटा से बाहर कोचिंग सेंटर खोलने का विरोध, हॉस्टल एसोसिएशंस बोले- मनमानी पर उतारू हैं संस्थान

कोटा में हॉस्टल एसोसिएशन ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ ही विरोध शुरू कर दिया है. जानिए क्या है वजह...

कोटा में हॉस्टल एसोसिएशन का विरोध
कोटा में हॉस्टल एसोसिएशन का विरोध (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 2:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए कोचिंग हब की पहचान रखने वाले कोटा में लगातार बच्चों की संख्या कम हो रही है. इसका एक कारण हॉस्टल एसोसिएशन के मुताबिक बड़े कोचिंग संस्थानों के दूसरे शहरों में सेंटर खोलना भी है. योगीराज हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह सिंटू ने बताया कि कोटा शहर की सभी हॉस्टल एसोसिएशन एक मंच पर आई है. इनमें कोरल पार्क, कोटा हॉस्टल एसोसिएशन, लैंडमार्क, जवाहर नगर और योगीराज समेत अन्य संस्थाएं शामिल हैं. सभी ने संघर्ष समिति बना ली है. संघर्ष समिति आगे पूरे कार्यक्रम की घोषणा जल्द करने वाली है.

उन्होंने बताया कि शुरुआत में पोस्टकार्ड अभियान और रैली का आयोजन करने वाले हैं. इसके बाद धरना प्रदर्शन भी होगा. इसको लेकर सभी हॉस्टल एसोसिएशन ने कई मीटिंग कर ली है. सभी विरोध को लेकर एकजुट हैं. हमारा विरोध कोचिंग संस्थानों की मनमानी के खिलाफ है. सिंटू का कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा. हम कोचिंग संस्थानों पर दबाव डालकर कोटा की फीस कम करवाना चाहते हैं. साथ ही कोटा में बच्चों की संख्या बढ़े इसके लिए कोचिंग संस्थान भी प्रयत्न करें.

कोटा से बाहर कोचिंग के सेंटर का विरोध (ETV Bharat Kota)

पढ़ें. राजस्थान कोचिंग सेंटर अधिनियम 2025 पर रूल्स ड्राफ्टिंग शुरू, दिसंबर तक प्रारूप आ सकता है सामने

कोटा के नाम से बाहर खुल रहे सेंटर : कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल का कहना है कि हम इस आंदोलन में रेहड़ी वाले से लेकर चाय वाले और हर छोटे-बड़े दुकानदार को भी शामिल करेंगे. इसके अलावा मैस व हॉस्टल संचालक भी शामिल होंगे, जिनका धंधा इससे प्रभावित हुआ है. उनका कहना है कि दूसरे शहरों में केंद्र खोले जा रहे हैं, लेकिन कोटा के नाम से वहां पर सेंटर खोले जा रहे हैं. वहां पर कोटा के नाम से कोचिंग दी जा रही है और कोटा को ही आर्थिक आधार पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

कोरल पार्क हॉस्टल एसोसिएशन के महासचिव नीरज जैन का कहना है कि कोटा में फीस ज्यादा बच्चों से ली जा रही है, जबकि नए सेंटर पर फीस कम है. ऐसे में नए केंद्र पर फीस ज्यादा रहनी चाहिए. कोटा में फीस कम होगी, तभी बच्चे यहां पढ़ने आएंगे. कोरल पार्क हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने कहा कि हम सभी लोगों को हॉस्टल बनाने के लिए भी कोचिंग संस्थानों ने ही प्रेरित किया था. उन्होंने ही हमें आश्वासन दिया था कि हम यहां पर बच्चों को पर्याप्त संख्या में रखेंगे. इसीलिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया हुआ है, लेकिन बच्चों की संख्या कम होने के चलते उन्हें नुकसान हो रहा है. यहां तक कि पूरी कोटा की इकोनॉमी ही ध्वस्त हो गई है. हमें जिन लोगों ने हॉस्टल बनाने के लिए प्रेरित किया है, उन्हें कोटा की तरफ भी अब ध्यान देना चाहिए.

हॉस्टल एसोसिएशन का विरोध
हॉस्टल एसोसिएशन का विरोध (ETV Bharat Kota)

पढ़ें. पीजी रूम में नहीं थी पंखे में हैंगिंग डिवाइस, प्रशासन ने करवाया सीज

जहां से बच्चे आते हैं, वहां खोल दिए सेंटर : रविंद्र सिंह सिंटू का कहना है कि आगरा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बिहार में पटना, दरभंगा व पूर्णिया सहित कई जगह पर सेंटर हाल ही में खोले गए हैं. सबसे ज्यादा बच्चे ही बिहार और यूपी से कोटा आते थे, अब उन बच्चों को वहीं कम फीस में पढ़ाया जा रहा है. इसलिए उनके कोटा नहीं आने का एक बड़ा कारण है. हम कई बार इस संबंध में कोचिंग संस्थानों को कह चुके हैं. विरोध के दौरान ही बड़ी संख्या में हजारों लोगों को लेकर वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे. कोटा कोचिंग से जुड़े मालिकों को इस संबंध में पाबंद करवाया जाएगा.

कई हॉस्टल संचालक हो गए हैं एनपीए : रविंद्र सिंह सिंटू का कहना है कि कई हॉस्टल संचालक एनपीए (Non Performing Asset) की स्थिति में पहुंच गए हैं. करोड़ों रुपए का लोन उन पर है, इसको वह नहीं चुका पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में बैंक हॉस्टल को सीज कर रहा है. इस कारण आंदोलन करने पर मजूबर हुए हैं. रोजगार के हालात कोटा में विकट हो गए हैं. नौकरी करके भी बैंक की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं. संस्थान पहले ही छंटनी कर रही है. ऐसे में रोजगार कोटा में कम हो चुका है.

TAGGED:

HOSTEL ASSOCIATIONS PROTEST
COACHING CENTERS OUTSIDE KOTA
कोचिंग संस्थानों के खिलाफ विरोध
कोटा में हॉस्टल एसोसिएशन का विरोध
KOTA HOSTEL ASSOCIATION PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अक्टूबर 2025 में EV की बिक्री 57 प्रतिशत बढ़ी, MG और Mahindra ने मारी बड़ी छलांग

शेख हसीना की मौत की सजा पर बोले इस्कॉन पुजारी चिन्मय के वकील, कहा- 'फैसला राजनीतिक'

नयनतारा को बर्थडे पर पति विग्नेश शिवान से मिली चमचमाती रोल्स रॉयस कार, कीमत जान उड़ जाएंगे होश, देखें तस्वीरें

जुल्फिकार भुट्टो से लेकर मुशर्रफ तक, शेख हसीना से पहले इन राष्ट्राध्यक्षों को मिली सजा-ए-मौत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.