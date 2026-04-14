हाईवे किनारे खोले जाएंगे हॉस्पिटल, सीएम बोले- शिविर लगाएं सरकार देगी निशुल्क चश्मे
बीजेपी के सेवा प्रकल्प के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप अपने क्षेत्रों में आंखों के शिविर लगाएं, सरकार नजर के चश्में निशुल्क उपलब्ध कराएगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 8:48 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 9:42 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में हाईवे पर होने वाली दुर्घटना की स्थिति में जल्द से जल्द इलाज कराने के लिए सरकार हाईवे के किनारे हॉस्पिटल खोलने की तैयारी कर रही है. बीजेपी के सेवा प्रकल्प के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए जिला अस्पतालों में जल्द से जल्द इलाज की व्यवस्था की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप अपने क्षेत्रों में आंखों के शिविर लगाएं, सरकार नजर के चश्में निशुल्क उपलब्ध कराएगी.
हाईवे पर सरकार खोलेगी हॉस्पिटल
कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के साथ मिलकर सेवा के संकल्प को पूरा करने का संकल्प लिया गया है. देश में सबसे तेज गति से प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं. प्रदेश में 55 जिलों में से 52 मेडिकल कॉलेज हैं. इसमें यदि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या बढ़कर 65 पहुंच जाती है.
चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार और संगठन, दोनों पूरी तरह समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 14, 2026
आज @BJP4MP के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री @Hkhandelwal1964 जी और माननीय प्रदेश प्रभारी श्री @bjpdrmahendra जी के साथ भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में चिकित्सा प्रकोष्ठ के ‘सेवा प्रकल्प कार्यालय’… pic.twitter.com/FKJJv2VAcL
प्रदेश में 8 आयुर्वेद कॉलेज खुलने की प्रक्रिया चल रही है. प्रदेश में हाईवे बहुत बने हैं, और हाईवे की वजह से गाड़ियों की स्पीड बढ़ गई है. लेकिन एक चुनौती यह भी आ रही है कि वहां तुरंत चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए. इसलिए हाईवे हॉस्पिटल बनें, इसकी पॉलिसी सरकार लेकर आने जा रही है. हॉस्पिटल खोलने पर सरकार मदद करेगी. अभी सरकार 30 फीसदी अनुदान के रूप में मदद कर रही है.
आयुष्मान के लाभ की समय सीमा तय होगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आयुष्मान योजना में मरीज के भर्ती होने पर उसको कंफर्म करने में 24 घंटे का लाभ मिलता है. इसके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि यदि मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाए और उसका रिकॉर्ड दिख रहा है तो तुरंत इलाज शुरू हो जाना चाहिए. आयुष्मान योजना का लाभ 2 घंटे में ही शुरू हो जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था की जा रही है.
सरकार देगी निशुल्क चश्मे, आप शिविर लगाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मृत्यु दर हार्ट अटैक से है. जवान युवक गाड़ी चलाते, नाचते-गाते अचानक घटना के शिकार हो जाते हैं. जिला स्तर पर हार्ट के मरीजों को कितनी जल्द मदद मिल सकती है इसकी व्यवस्था की जा रही है. इसे पूरे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, आप अपने गांव, मोहल्ले में आंखों के शिविर लगाएं. कई बार आंखों के नंबर बढ़ जाते हैं, सरकार ऐसे लोगों को आंखों के चश्मे निशुल्क देगी.
सेवा प्रकल्प के जरिए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जाएगा. इसमें बीजेपी का चिकित्सा प्रकोष्ठ भूमिका अदा करेगा. प्रदेश की गरीब से गरीब जनता को स्वास्थ्य से जुड़ी किसी तरह की समस्या न आए, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचे इसमें चिकित्सा प्रकोष्ठ अपनी भूमिका अदा करेगा. एलोपैथी के अलावा दूसरी तमाम पैथियों जैसे यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद के माध्मय से रोजगार के अवसर ही नहीं खुलते, बल्कि सेवा व सम्मान भी मिलता है. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए देश में सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं.
बीजेपी दफ्तर में हर रोज बैठेंगे डॉक्टर
बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ विशाल सिंह बघेल ने बताया सेवा प्रकल्प के तहत दो हेल्पलाइन लाइन नंबर जारी किए हैं. इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके परिवार के स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी. इन हेल्पलाइन नंबर के द्वारा सलाह ली जा सकेगी. कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय आकर भी मेडिकल से जुड़े दस्तावेज दिखाकर स्वास्थ्य संबंधी सलाह ले सकेंगे. कई बार मरीज को पता नहीं होता कि किस रोग में किस हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए और किस रोग के लिए कौन से हॉस्पिटल इनपैनल हैं. ऐसे में आयुष्मान होने के बाद भी इलाज में योजना का सही से लाभ नहीं मिल पाता है।
इसके अलावा शासन विभिन्न योजनाओं का किस तरह से लाभ लिया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी. किस बीमारी का इलाज किस हॉस्पिटल में होगी, इसका मार्गदर्शन दिया जाएगा. हर दिन डॉक्टर प्रदेश कार्यलय में बैठेंगे. उनका रोस्टर बनाया गया है. भोपाल और उसके आसपास के जिलों के डॉक्टर्स भी इसमें अपनी सेवाएं देंगे.
डिजिटल होगा सिस्टम
सेवा प्रकल्प के लिए दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. आने वाले तमाम आवेदनों की डिजिटल निगरानी भी की जाएगी. आने वाले सभी कार्यकर्ताओं को एक ऐप से रजिस्टर्ड कराया जाएगा, जिसमें वे अपने फोन से मदद ले सकेंगे. डॉ. विशाल सिंह बघेल ने बताया कि कैंसर, हृदय रोग जैसी जटिल बीमारियों पर मुख्य फोकस रहेगा.