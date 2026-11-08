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दिवाली पर पंचकूला-चंडीगढ़ के अस्पतालों व पीजीआई में अलर्ट पर मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर राउंड द क्लॉक रहेंगे मौजूद

hospitals Medical staff on alert ( ETV Bharat )

पंचकूला: हर साल की तरह इस बार भी पंचकूला जिला अस्पताल समेत चंडीगढ़ पीजीआई में दिवाली के दौरान घायल होने वाले लोगों के त्वरित इलाज के लिए पुख्ता तैयारी की गई है. आंख, स्किन और सर्जरी विभाग समेत मेडिसिन व अन्य विभागों के एक्सपर्ट डॉक्टर राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे. दोनों जगह पर ड्यूटी रोस्टर निर्धारित कर संबंधित डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. आप भी जानें कि किस जगह क्या तैयारी है और आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवा के लिए क्या विकल्प मौजूद हैं.

पंचकूला अस्पताल में राउंड द क्लॉक ड्यूटी: पंचकूला सेक्टर 6 जिला अस्पताल के पीएमओ, डॉक्टर आरएस चौहान ने बताया कि अस्पताल के सभी विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों समेत नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी निर्धारित की गई है. सभी डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे. आंख, त्वचा, सर्जरी मेडिसिन समेत अन्य विभागों के डॉक्टर और संबंधित स्टाफ पूरी सतर्कता के साथ दिवाली पर बम-पटाखों से घायल होने वालों के उपचार के लिए मौजूद रहेंगे.