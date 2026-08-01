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कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नोएडा के अस्पतालों में अलर्ट, 10 बेड रिजर्व, 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, डॉक्टरों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है.

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नोएडा के अस्पतालों में अलर्ट
कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नोएडा के अस्पतालों में अलर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: कांवड़ यात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. कांवड़ियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए नोएडा जिला अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति या स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे मुस्तैद रहेंगी. यह जानकारी देते हुए जिला अस्पताल डॉक्टर अरशद ने बताया कि कांवड़ यात्रियों के लिए अलग से दवाओं का इंतजाम किया गया हैं.

कांवड़ यात्रा के लिए अस्पताल तैयार, अस्पताल में 10 बेड रिज़र्व, डॉक्टर 24 घंटे अलर्ट

नोएडा के सभी विभागों के साथ ही कांवड़ को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से कमर कसने का काम शुरू किया है. 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. साथ ही सभी डॉक्टर को भी निर्देशित किया गया है, 24 घंटे हर स्थिति और परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे.

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नोएडा जिला अस्पताल में अलर्ट (ETV BHARAT)

कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के लिए जिला अस्पताल की छठी मंजिल पर 10 बेड आरक्षित कर दिए हैं. इमरजेंसी में भी व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक-चौबंद हैं. डिहाइड्रेशन, चोट, मरहम-पट्टी और आवश्यक दवाइयों का पूरा स्टॉक उपलब्ध है.

तीन शिफ्ट में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स की ड्यूटी

तीन शिफ्टों में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है और हर शिफ्ट के EMO को अपने समय का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो पूरी तरह से जवाबदेह रहेंगे. एंबुलेंस की सुविधा 108 और ALS के माध्यम से कंट्रोल रूम से जुड़ी रहेगी, जिसमें 14 BLS और 3 ALS एंबुलेंस उपलब्ध रहेंगी. मरीज के अस्पताल आते ही इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाएगा.

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हर स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में विशेष तैयारी (ETV BHARAT)

स्वास्थ्य प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचते ही उनका तुरंत उपचार शुरू कर दिया जाएगा, ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके. किसी भी कांवड़ यात्री को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी न उठानी पड़े इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इस दौरान किसी भी डॉक्टर को छुट्टी पर जाने कि अनुमति नहीं हैँ. विशेष परिस्थिति को छोड़ कर.

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