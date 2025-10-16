ETV Bharat / state

पटाखे से जलकर आने वाले मरीजों के लिए अस्पतालों ने की तैयारी, जानिए कहां कितने बेड

हर विभाग का स्टाफ विशेष रूप से अलर्ट: डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि साथ भी ऊपर से लेकर नीचे तक के हर विभाग के स्टाफ को दिवाली की ड्यूटी के लिए विशेष रूप से अलर्ट कर दिया है. जब भी कोई बर्न का केस आता है तो पहले अस्पताल की इमरजेंसी में आता है. उसके बाद उस केस की गंभीरता के हिसाब से संबंधित वार्ड और डॉक्टर की टीम को सौंपा जाता है. उसके बाद मरीज का त्वरित इलाज शुरू होता है. अगर कोई बड़ा मेजर इंसीडेंट हो जाता है तो इन बेड के अलावा भी अस्पताल में बेड बढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं.

लोकनायक अस्पताल के असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि हमारे यहां लोकनायक अस्पताल में दिवाली पर पटाखों से जलने के हर साल 40 से 45 केस आते हैं. इनके लिए हम हर साल अस्पताल में तैयारी करते हैं. पिछले कई साल से पटाखे चलाने को लेकर कोर्ट की रोक रहती थी. इस साल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है. इसलिए हम यह मानकर चल रहे हैं कि इस बार पटाखों से जलने के मामले ज्यादा आ सकते हैं. इसकी वजह से 90 बेड के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी वार्ड और 70 बेड के डिजास्टर वार्ड को भी तैयार रखा गया है.

नई दिल्ली: दिवाली पर पटाखों से जलने के मामलों को लेकर अस्पताल अलर्ट हो गए हैं. अस्पतालों में इस तरह के मरीजों को तुरंत इलाज देने के लिए तैयारी की गई है. दिल्ली के चार प्रमुख अस्पतालों में तैयारी की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक में डिजास्टर वार्ड, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी वार्ड और इमरजेंसी विभाग में इसको लेकर तैयारी की गई. साथ ही स्टाफ को भी अलर्ट किया गया है.

जीटीबी अस्पताल में 30 बेड तैयार: वहीं, पूर्वी दिल्ली में स्थित दिल्ली सरकार के दूसरे बड़े अस्पताल जीटीबी में भी दिवाली के लिए तैयारी की गई है. अस्पताल के असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रवीन कुमार ने बताया कि जीटीबी के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में 30 बेड दिवाली पर पटाखे से जलकर आने वाले मरीजों के लिए तैयार रखे गए हैं.

इसके अलावा अस्पताल की इमरजेंसी 24 घंटे चलती ही है तो सबसे पहले मरीज अस्पताल की इमरजेंसी में आता है और फिर उसे जरूरत के हिसाब संबंधित विभाग में शिफ्ट कर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि कई बार आंख में पटाखे की चिंगारी लगने के भी मामले आते हैं तो उसके लिए हमने अपनी नेत्र विभाग की टीम को भी अलर्ट पर रखा है. सभी को अपनी ड्यूटी पर हर हाल में दिवाली वाले दिन हाजिर होने के लिए कहा गया है. हमारी तैयारी पूरी है.

सफदरजंग अस्पताल में 25 बेड तैयार: वहीं, दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित बड़े अस्पताल सफदरजंग में दिवाली को देखते हुए बर्न के मरीजों के इलाज की तैयारी को लेकर अस्पताल की प्रवक्ता पूनम ढांडा ने बताया कि दिवाली के दौरान आपदाओं के लिए हमारे पास कम से कम 25 डेढ़ तैयार हैं. बर्न्स इमरजेंसी में मरीजों को भर्ती करने के लिए 10 बिस्तर तैयार हैं और बर्न्स ओपीडी में छोटे जले हुए मामलों के लिए पर्याप्त जगह है. पूरे विभाग के संकाय, निवासी और कर्मचारी दिवाली से एक दिन पहले और एक दिन बाद और दिवाली के दिन, तीन दिनों के लिए चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहते हैं.

इसके साथ ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पीआरओ डॉक्टर पुलिन गुप्ता ने बताया कि हमने भी अपने यहां तैयारी की है. हमारा बर्न वार्ड भी ऐसे मरीजों के लिए तैयार है. अभी 20 बेड दिवाली पर पटाखे से जलकर आने वाले मरीजों के लिए रखे गए हैं. बाकी अस्पताल की इमरजेंसी 24 घंटे चलती है, उसमें भी बर्न्स के मरीजों को लेकर अलर्ट कर दिया है, जो भी मरीज पटाखा बर्न का आएगा उसे हाथोंहाथ लिया जाएगा.



