बिना डॉक्टर और दवा वाला उप स्वास्थ्य केंद्र , तीन साल पहले आखिरी बार खुला था ताला
एमसीबी जिले के भरतपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले तीन साल से बंद है.ग्रामीणों ने प्रशासन से अस्पताल खोलने की गुहार लगाई है.
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती दिख रही हैं. भरतपुर विकासखंड के दूरस्थ वनांचल ग्राम पंचायत बड़ागांव खुर्द में उप स्वास्थ्य केंद्र की इमारत तो खड़ी है, लेकिन इस इमारत में ना तो डॉक्टर है और न ही कोई मेडिकल स्टाफ. रही बात दवाईयों की तो जब स्टाफ नहीं है तो यहां दवाईयों का कोई काम नहीं.
तीन साल पहले खुला था अस्पताल
जब ईटीवी भारत ने इस अस्पताल की हालत देखकर ग्रामीणों से इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि आखिरी बार किसी ने इसके दरवाजे को तीन साल पहले खुलते देखा था.यानी लगभग तीन साल से अस्पताल बंद है.
बिना डॉक्टर और दवा वाला अस्पताल
ग्रामीण शिवधारी प्रसाद के मुताबिक अस्पताल में न डॉक्टर है, न दवा, न स्टाफ. भवन जर्जर हो चुका है. गरीब लोग 60 किमी दूर इलाज कराने मजबूर हैं. कई बार जंगल में वाहन खराब हो जाता है, पैसे ना होने से लोग और परेशान होते हैं.
तीन साल से अस्पताल बंद पड़ा है.कोई स्टाफ आता भी है तो बिना इलाज किए लौट जाता है. दवा-गोली कुछ नहीं मिलता.मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में ही कई बार जान चली जाती है- मोहन यादव, ग्रामीण
पूर्व सरपंच के मुताबिक गांव में सरकारी अस्पताल सिर्फ दिखावे मात्र का है. तीन साल से कोई कर्मचारी नहीं आता.रास्ता खराब है, लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं. चुनाव के बाद विधायक तक ने झांकना जरूरी नहीं समझा.
डॉक्टर कभी दिखते नहीं, लेकिन वेतन जरूर उठा रहे हैं. यहां डॉक्टर बैठें, दवाई मिले यही मांग है. गांव के लोग बीमारी से मर रहे हैं, पर सिस्टम बेपरवाह है-दयाशंकर,पूर्व सरपंच
जिम्मेदारों ने सिर्फ जांच कराने की कही बात
जब खंड चिकित्सा अधिकारी राजीव रमन से अस्पताल बंद होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें पहले भी शिकायत मिली थी और वे सेक्टर इंचार्ज से जांच करवाएंगे. जिला चिकित्सा अधिकारी अविनाश खरे से जब बात की गई तो साहब ने पहले फोन काट दिया और दोबारा कॉल रिसीव नही किया.
कब होगा उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्धार
बड़ागांव खुर्द के ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर अस्पताल चालू नहीं हुआ तो लोगों की जान पर खतरा मंडराता रहेगा. ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी कभी ड्यूटी पर नहीं मिलता. कभी कोई कर्मचारी आता भी है, तो वो बाहर से घूमकर चला जाता है.अस्पताल में ताला ही लगा रहता . ग्रामीणों को इलाज के लिए 60 किलोमीटर दूर कोटाडोल या जनकपुर जाना पड़ता है. जंगली इलाका होने के कारण 108 जैसी आपातसेवा भी गांव तक नहीं पहुंच पाती. कई मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही स्वर्ग जा चुके हैं.
