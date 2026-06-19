ETV Bharat / state

18 साल बाद भी अधूरा पड़ा अस्पताल, करोड़ों खर्च, फिर भी लाखों लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम

धनबाद: जिले के बलियापुर प्रखंड में 2008 में शिलान्यास हुए 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की इमारत आज भी अधूरी पड़ी है. भवन की चारदीवारी टूट चुकी है, परिसर में झाड़ियां उग आई हैं और नशेड़ी-जुआरी तथा मवेशी खुलेआम आवाजाही करते हैं. लगभग 3 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत से शुरू हुई यह परियोजना अब खंडहर में बदलती जा रही है.

निर्माण शुरू हुआ तेजी से, फिर रुक गया काम

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल द्वारा लालाडीह गांव में बनाए जा रहे इस अस्पताल का निर्माण शुरुआती वर्षों में तेजी से चला. करीब दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर भवन का बड़ा हिस्सा तैयार भी कर लिया गया था. लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और कथित घोटाले की शिकायत के बाद काम पूरी तरह ठप हो गया. 18 साल बीतने के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई.

धनबाद में 18 साल बाद भी अधूरा पड़ा अस्पताल (ETV Bharat)

ढाई लाख आबादी की मजबूरी

बलियापुर प्रखंड की आबादी दो लाख से अधिक है. आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर करीब ढाई लाख लोग बेहतर इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर धनबाद सदर अस्पताल या एसएनएमएमसीएच जाने को मजबूर हैं. रात में गंभीर मरीज या प्रसव पीड़िता की स्थिति में परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

अधूरा पड़ा अस्पताल (ETV Bharat)

क्या-क्या बनना था अस्पताल परिसर में?

योजना के तहत केवल 30 बेड का अस्पताल ही नहीं, बल्कि आठ चिकित्सकों के आवास, 12 पैरामेडिकल कर्मचारियों के क्वार्टर, छह स्वीपर क्वार्टर, एक्स-रे रूम, ऑपरेशन थिएटर, मीटिंग हॉल और एंबुलेंस शेड भी बनाए जाने थे. समय पर पूरा हो जाता तो बलियापुर, सिंदरी और आसपास के गांवों के लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पातीं. यह अस्पताल करीब 3 एकड़ में फैला है और यहां गाड़ियों और एंबुलेंस पार्किंग के लिए भी जगह बनी हुई है. एक बार में यहां करीब 400 से 500 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है.

स्थानीय विधायक प्रतिनिधि का आरोप

सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो के प्रतिनिधि देवाशीष पांडेय ने बताया कि निर्माण कार्य में घोटाले की शिकायत आने के बाद काम रोक दिया गया था. इसके बाद किसी भी सरकार या स्वास्थ्य विभाग ने इस परियोजना को पूरा करने की गंभीर पहल नहीं की. उन्होंने कहा कि 23 पंचायतों के लिए बलियापुर में यही एकमात्र सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है.