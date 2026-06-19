18 साल बाद भी अधूरा पड़ा अस्पताल, करोड़ों खर्च, फिर भी लाखों लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम
बलियापुर प्रखंड में एक अस्पताल 18 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है. धनबाद से नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : June 19, 2026 at 8:53 PM IST
धनबाद: जिले के बलियापुर प्रखंड में 2008 में शिलान्यास हुए 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की इमारत आज भी अधूरी पड़ी है. भवन की चारदीवारी टूट चुकी है, परिसर में झाड़ियां उग आई हैं और नशेड़ी-जुआरी तथा मवेशी खुलेआम आवाजाही करते हैं. लगभग 3 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत से शुरू हुई यह परियोजना अब खंडहर में बदलती जा रही है.
निर्माण शुरू हुआ तेजी से, फिर रुक गया काम
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल द्वारा लालाडीह गांव में बनाए जा रहे इस अस्पताल का निर्माण शुरुआती वर्षों में तेजी से चला. करीब दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर भवन का बड़ा हिस्सा तैयार भी कर लिया गया था. लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और कथित घोटाले की शिकायत के बाद काम पूरी तरह ठप हो गया. 18 साल बीतने के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई.
ढाई लाख आबादी की मजबूरी
बलियापुर प्रखंड की आबादी दो लाख से अधिक है. आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर करीब ढाई लाख लोग बेहतर इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर धनबाद सदर अस्पताल या एसएनएमएमसीएच जाने को मजबूर हैं. रात में गंभीर मरीज या प्रसव पीड़िता की स्थिति में परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
क्या-क्या बनना था अस्पताल परिसर में?
योजना के तहत केवल 30 बेड का अस्पताल ही नहीं, बल्कि आठ चिकित्सकों के आवास, 12 पैरामेडिकल कर्मचारियों के क्वार्टर, छह स्वीपर क्वार्टर, एक्स-रे रूम, ऑपरेशन थिएटर, मीटिंग हॉल और एंबुलेंस शेड भी बनाए जाने थे. समय पर पूरा हो जाता तो बलियापुर, सिंदरी और आसपास के गांवों के लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पातीं. यह अस्पताल करीब 3 एकड़ में फैला है और यहां गाड़ियों और एंबुलेंस पार्किंग के लिए भी जगह बनी हुई है. एक बार में यहां करीब 400 से 500 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है.
स्थानीय विधायक प्रतिनिधि का आरोप
सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो के प्रतिनिधि देवाशीष पांडेय ने बताया कि निर्माण कार्य में घोटाले की शिकायत आने के बाद काम रोक दिया गया था. इसके बाद किसी भी सरकार या स्वास्थ्य विभाग ने इस परियोजना को पूरा करने की गंभीर पहल नहीं की. उन्होंने कहा कि 23 पंचायतों के लिए बलियापुर में यही एकमात्र सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है.
डॉक्टरों की मांग, पहले फ्लोर से शुरू करें सेवाएं
बलियापुर उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राहुल कुमार ने बताया कि भवन करीब तीन एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसे दो मंजिला अस्पताल के रूप में विकसित किया जाना था. उन्होंने सुझाव दिया कि अगर पूरा भवन अभी संभव नहीं है तो पहले फ्लोर की मरम्मत कर अस्पताल शुरू किया जा सकता है.
डॉ. राहुल ने बताया कि तीन-तीन उपायुक्तों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. वर्तमान में सीमित संसाधनों के साथ केंद्र चल रहा है, जहां रोज औसतन 150 मरीज आते हैं. गंभीर मरीजों को धनबाद रेफर करना पड़ता है. उन्होंने डीएमएफटी फंड से मरम्मत कर जल्द शुरू करने की मांग की है.
स्थानीय लोगों की निराशा
स्थानीय निवासी जाकिर हुसैन समेत कई लोगों ने बताया कि अधिकारी बार-बार निरीक्षण करते हैं, आश्वासन देते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता. अगर अस्पताल चालू हो जाए तो हजारों गरीब परिवारों को धनबाद जाने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी और समय पर इलाज से कई जिंदगियां बच सकती हैं.
पहले भी दिए जा चुके हैं निर्देश
23 जुलाई 2022 को तत्कालीन उपायुक्त संदीप कुमार ने निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया था और अधूरे कार्य को पूरा कराने का निर्देश दिया था. लेकिन अधिकारियों के तबादले के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया. सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया था, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है.
सवाल उठता है- कब मिलेगी नई जिंदगी?
स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ओर सरकार गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का दावा करती है, वहीं बलियापुर में 18 साल पुरानी परियोजना आज भी अधूरी है. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद एक भी मरीज का यहां इलाज शुरू नहीं हो सका है. बलियापुर की ढाई लाख आबादी अब उम्मीद लगाए बैठी है कि यह खंडहर एक दिन सचमुच अस्पताल बनेगा.
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