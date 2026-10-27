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बस्ती में अस्पताल संचालक गिरफ्तार; 46 लाख की अल्ट्रासाउंड मशीनें बरामद, लखनऊ में भी हुई थी चोरी

बस्ती में अस्पताल संचालक गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

बस्ती : कप्तानगंज पुलिस और सर्विलांस टीम ने अंतरजनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में एक अस्पताल संचालक को गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 46 लाख रुपये की अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद की है.

डीएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि 23 सितंबर की रात में थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती के कस्बा स्थित एक पैथोलॉजी में अज्ञात चोरों द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन, लैपटॉप और नकदी की चोरी की गई थी. इसी तरह की एक अन्य घटना 16 अक्टूबर को लखनऊ के थाना नक्खास क्षेत्र में भी घटित हुई थी. पुलिस की ओर से इस समय नकाबजनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के मद्देनजर सर्विलांस टीम और कप्तानगंज पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है.