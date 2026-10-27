बस्ती में अस्पताल संचालक गिरफ्तार; 46 लाख की अल्ट्रासाउंड मशीनें बरामद, लखनऊ में भी हुई थी चोरी
डीएसपी बृजेश सिंह ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 5:45 PM IST
बस्ती : कप्तानगंज पुलिस और सर्विलांस टीम ने अंतरजनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में एक अस्पताल संचालक को गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 46 लाख रुपये की अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद की है.
डीएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि 23 सितंबर की रात में थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती के कस्बा स्थित एक पैथोलॉजी में अज्ञात चोरों द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन, लैपटॉप और नकदी की चोरी की गई थी. इसी तरह की एक अन्य घटना 16 अक्टूबर को लखनऊ के थाना नक्खास क्षेत्र में भी घटित हुई थी. पुलिस की ओर से इस समय नकाबजनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के मद्देनजर सर्विलांस टीम और कप्तानगंज पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है.
इस मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त विपिन पांडेय को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से कप्तानगंज से चोरी हुई लगभग 8 लाख रुपये कीमत की अल्ट्रासाउंड मशीन और लखनऊ के नक्खास से चोरी हुई लगभग 48 लाख रुपये कीमत की अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद की गई है. पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में तीन अन्य अभियुक्त फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी और शेष सामान की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
पुलिस के मुताबिक, पूरा मामला 23 सितंबर की रात का है. कप्तानगंज कस्बे में स्थित सत्या पैथोलॉजी में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना का अंजाम दिया था. चोरों ने पैथोलॉजी के भीतर रखी अल्ट्रासाउंड मशीन, लैपटॉप, अन्य तकनीकी उपकरण और नगदी पर हाथ साफ कर दिया था.
संयुक्त पुलिस टीम ने बिहरा मोड़ के पास से आरोपी को दबोच लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 46 लाख रुपये कीमत की दो अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें बरामद की हैं. पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की है.
पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरीप विक्रमजोत कस्बे में एक अस्पताल का संचालन करता है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस चोरी की साजिश में उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे.
यह भी पढ़ें : झांसी में नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़: दो करोड़ का माल और मशीनें बरामद, ITC की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई