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'एक्सपायर्ड स्लाइन कांड' पर अस्पताल प्रबंधन सख्त, जांच कमेटी गठित, ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से मांगा जवाब

देवघर सदर अस्पताल में एक्सपायर्ड स्लाइन मामले में अस्पताल प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित करते हुए ड्यूटी पर तैनात कर्मियों स्पष्टीकरण मांगा है.

NEGLIGENCE IN SADAR HOSPITAL
एक्सपायर स्लाइन की तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 5:17 PM IST

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देवघर: सदर अस्पताल में सड़क हादसे में घायल एक युवक को इलाज के दौरान एक्सपायर्ड स्लाइन चढ़ाने के मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया है और जांच के साथ जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉ सुषमा वर्मा ने शनिवार को कहा कि एक्सपायर्ड स्लाइन चढ़ाने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है.

अस्पताल उपाधीक्षक ने दी जानकारी

उपाधीक्षक ने बताया कि संबंधित विभाग के प्रभारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. साथ ही अस्पताल के मेडिसिन स्टोर की जांच कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं अन्य कोई एक्सपायर्ड दवा मौजूद तो नहीं है. डॉ वर्मा ने कहा कि सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी. जिसमें पूरे मामले की समीक्षा होगी. घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को शो-कॉज नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है.

जानकारी देते सदर अस्पताल के उपाधीक्षक (ईटीवी भारत)

मामले की जांच के लिए कमेटी गठन

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिन दवाओं की एक्सपायरी डेट नजदीक होगी, उन्हें अलग रखा जाएगा. जिससे कि समय रहते उनका उपयोग किया जा सके और किसी भी तरह की लापरवाही से बचा जा सके. फिलहाल पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और अस्पताल प्रबंधन ने दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का संकेत दिया है.

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