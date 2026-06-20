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'एक्सपायर्ड स्लाइन कांड' पर अस्पताल प्रबंधन सख्त, जांच कमेटी गठित, ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से मांगा जवाब

देवघर: सदर अस्पताल में सड़क हादसे में घायल एक युवक को इलाज के दौरान एक्सपायर्ड स्लाइन चढ़ाने के मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया है और जांच के साथ जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉ सुषमा वर्मा ने शनिवार को कहा कि एक्सपायर्ड स्लाइन चढ़ाने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है.

अस्पताल उपाधीक्षक ने दी जानकारी

उपाधीक्षक ने बताया कि संबंधित विभाग के प्रभारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. साथ ही अस्पताल के मेडिसिन स्टोर की जांच कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं अन्य कोई एक्सपायर्ड दवा मौजूद तो नहीं है. डॉ वर्मा ने कहा कि सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी. जिसमें पूरे मामले की समीक्षा होगी. घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को शो-कॉज नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है.