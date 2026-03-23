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उत्तराखंड के अस्पताल की बड़ी लापरवाही, सच छिपाया, मृत महिला को जिंदा समझ कई हॉस्पिटल ले गए परिजन

विकासनगर: हरबर्टपुर में एक निजी संस्था के अस्पताल में रविवार को एक महिला की मौत हो गई. अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना दी. लेकिन परिजनों को महिला की मौत की जानकारी नहीं दी. परिजन महिला के शव को लेकर अन्य अस्पतालों मे भटकते रहे. बाद में चौथे अस्पताल में महिला को मृत घोषित किया गया.

हरबर्टपुर के अस्पताल की भयंकर लापरवाही: सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव की 25 साल की एक महिला की रविवार को अचानक तबीयत खराब हो गई. परिजन महिला को हरबर्टपुर स्थित एक निजी संस्था के अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे. आरोप है कि उपचार के दौरान ही परिजन महिला को अस्पताल से अपने साथ ले गए. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उसी समय महिला के मौत की सूचना पुलिस को दे दी. परिजन महिला को तीन अस्पतालों में लेकर पहुंचे. तीनों अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए.

महिला को एक के बाद एक चार अस्पताल ले गए परिजन: इसके बाद झाझरा स्थित अस्पताल पहुंचे. वहां डाक्टरों ने जांच के बाद बताया कि महिला की मौत हो चुकी है. जिसके बाद महिला का शव लेकर परिजन गांव लौट आए और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी. इसी बीच शाम 7 बजे हर्बटपुर अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर सहसपुर पुलिस गांव पहुंच गई.