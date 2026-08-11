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रेफरल के बाद इलाज की तैयारी पहले से होगी, सेतु एप से जुड़ेगा अस्पताल और एंबुलेंस सिस्टम

अलवर के एक हॉस्पिटल में अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा डिलीवरी कराने के मामले में अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है.

Medical and Health Department Meeting
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 10:38 PM IST

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जयपुर: प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को रेफरल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आईएचएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया गए ऑनलाइन सेतु एप को जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एम्बुलेंस में उपयोग में लेने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस सेतु एप के माध्यम से रेफरल होने के बाद उच्च चिकित्सा संस्थान में पूर्व में ही आवश्यक तैयारियां की जा सकेंगी तथा क्यूआर कोड के माध्यम से रेफर संस्थान को मरीज के पहुंचने से पूर्व ही मरीज की रिपोर्ट प्राप्त होगी, जिससे इलाज की तैयारी पूर्व में हो सके.

चिकित्सा विभाग में आयोजित बैठक के बाद उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थान स्तर पर संबंधित चिकित्सा प्रभारी एवं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, हाइपर टेंशन, वजन एवं आवश्यकतानुसार सोनोग्राफी जांच की जाए. राठौड़ ने निर्देश दिए कि प्रसव पूर्व जांच सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए संस्थान स्तर पर आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान में प्रत्येक गर्भवती महिला की हर महीने में स्वास्थ्य जांच की जाए. साथ ही उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जांच के साथ ही मॉनिटरिंग के निर्देश दिए.

पढ़ें: 'हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की डिजिटल ट्रैकिंग के निर्देश, रेफरल सिस्टम भी होगा मजबूत'

अस्पताल का पंजीकरण निरस्त: वहीं अलवर जिले के निजी निशु हॉस्पिटल में अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रसूता की डिलीवरी कराने के मामले में अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है. साथ ही अस्पताल के संचालक चिकित्सक का आरएमसी रजिस्ट्रेशन तथा नर्सिंगकर्मियों का आरएनसी निरस्त के लिए लिखा गया है. राठौड़ ने बारिश के मौसम को देखते हुए मौसमी बीमारियां मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रबटाइफस आदि से बचाव एवं रोकथाम के लिए सेम्पलिंग एवं सर्विलॉन्स गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए.

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अस्पताल का पंजीकरण निरस्त
SETU APP LINK WITH HOSPITAL

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