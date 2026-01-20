ETV Bharat / state

14 से 29 फरवरी के बीच करवाएं फसल बीमा, आपदा में होने वाले नुकसान से बचेंगे बागवान

बागवानी विभाग ने बीमा करवाने के लिए 14-29 फरवरी की अवधि तय की है. पात्र बागवान फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं.

बेंगलुरु में दो दिवसीय नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस का आयोजन
बेंगलुरु में दो दिवसीय नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 18 और 19 जनवरी को बेंगलुरु में दो दिवसीय नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की ओर से बागवानी विभाग के निदेशक विनय सिंह (IAS) शामिल हुए. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हुई इस नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस में बागवानी विभाग निदेशक ने मौसम परिवर्तन और बागवानों की चिंता ज़ाहिर की.

विनय सिंह ने कहा कि ओलावृष्टि, पाला और बादल फटने जैसी घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय एवं तीव्र होती हैं. इन जोखिमों के सटीक आकलन के लिए सूक्ष्म-स्तरीय मौसम सूचकांक और सघन स्वचालित मौसम केंद्र (AWS) नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है. हिमाचल प्रदेश में स्टोन फ्रूट उत्पादक इस साल फरवरी के महीने में अपनी फसल का बीमा करवा पाएंगे. प्रदेश के बागवानी विभाग की ओर से इसके लिए 14 फरवरी से 29 फरवरी की अवधि निर्धारित की है. आड़ू, प्लम, अनार और संतरा जैसी फसलों के लिए फसल बीमा करवा सकते हैं. सभी पात्र बागवान समय रहते फसल बीमा योजना के तहत अपना बीमा करवा सकते हैं. पात्र बागवान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचने के लिए समय पर फसल बीमा करवाएं

RWBCIS के तहत 62 हजार बागवानों ने करवाया बीमा

बागवानी विभाग के निदेशक ने कहा कि 'इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में लगभग 62 हजार बागवानों ने RWBCIS (Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme) के अंतर्गत फसल बीमा करवाया है. हालांकि ओलावृष्टि के लिए उपलब्ध ऐड-ऑन विकल्प पर अपेक्षित सहभागिता नहीं मिल पाई. इस योजना के अंतर्गत बागवान से ₹23 प्रति पेड़ प्रीमियम देकर नुकसान की स्थिति में ₹450 प्रति पेड़ तक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं. विनय सिंह ने कहा कि इस कम सहभागिता के कारणों को समझने के लिए बागवानों से प्रत्यक्ष सुझाव लिए जाएंगे. साथ ही बागवानों को नुकसान की स्थिति में उचित लाभ सुनिश्चित करने का विषय हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा.'

बीमा पे आउट को बढ़ाने की मांग

पिछले लगभग 15 वर्षों से बदलते मौसम के कारण सेब उत्पादक क्षेत्रों में पर्याप्त बर्फबारी नहीं हो रही है. इसके चलते शीत ऋतु में आवश्यक चिलिंग आवर्स कम हो रहे हैं. सेब की रॉयल किस्म को अच्छी फसल के के लिए 7 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर 1200 से 1600 घंटे की आवश्यकता होती है. चिलिंग आवर्स की कमी से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. ऐसे में बीमा पेआउट को वर्तमान ₹265 से बढ़ाया जाना आवश्यक है. इसके अलावा समय पर बीमा दावों का भुक्तान होना चाहिए.

ये भी पढ़ें: इस जिले की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये, 1 अप्रैल से जारी होगी किस्त

TAGGED:

RWBCIS
CROP INSURANCE HP
FASAL BIMA YOJANA
फसल बीमा योजना
STONE FRUIT INSURANCE HP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.