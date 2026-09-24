ETV Bharat / state

बागवानों के लिए खुशखबरी, अब एक ही छत के नीचे मिलेंगे 3 लाख फलदार पौधे और ट्रेनिंग

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कीवी, प्लम सहित विभिन्न प्रकार के फलों के ब्लॉक स्थापित किए गए हैं. यहां किसानों और बागवानों को फल उत्पादन की आधुनिक तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी, जिससे वे नई तकनीकों को अपने बगीचों में अपना सकेंगे." - जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री

पालमपुर: हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज पालमपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण किया. इस दौरान मंत्री जगत सिंंह नेगी ने कहा कि इस केंद्र से प्रदेश के बागवानों और किसानों को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग मिलेगी. केंद्र में एक प्रशिक्षण भवन भी स्थापित किया गया है, जहां एक समय में 40 किसानों के ठहरने और लंबे समय तक ट्रेनिंग लेने की व्यवस्था है.

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में टिश्यू कल्चर लैब भी स्थापित की गई है, जिसे आउटसोर्स के जरिए संचालित किया जाएगा. संबंधित एजेंसी की नियुक्ति होते ही लैब में सेब सहित विभिन्न फलों की पौध सामग्री तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि लैब के पूरी क्षमता से संचालित होने पर सालाना करीब 3 लाख पौधे तैयार किए जा सकेंगे. इससे प्रदेश के बागवानों को बड़े पैमाने पर पौध सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

सीएम के नए ऑफिस को लेकर जगत नेगी ने कही ये बात

वहीं, मुख्यमंत्री के नए कार्यालय भवन को लेकर भाजपा की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि यह भवन किसी मुख्यमंत्री का निजी आवास नहीं, बल्कि जनता की सुविधा और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सचिवालय का भवन लगभग 100 साल पुराना है. पुराने मुख्यमंत्री कार्यालय में न तो कर्मचारियों के लिए पर्याप्त जगह थी और न ही बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के बैठने या खड़े होने की समुचित व्यवस्था थी. मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा और वर्तमान समय की जरुरतों को देखते हुए नए भवन का निर्माण किया गया है.

पूर्व सीएम के सरकारी आवास में लिफ्ट पर उठाए सवाल

मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में लिफ्ट लगाए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा को सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण की आलोचना करने से पहले अपने कार्यकाल के फैसलों पर भी विचार करना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि जब पूर्व मुख्यमंत्री के दो मंजिला सरकारी आवास में महज कुछ सीढ़ियां चढ़ने के लिए लिफ्ट लगाई गई थी, तब उसकी आलोचना क्यों नहीं की गई? नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री का नया कार्यालय किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है.