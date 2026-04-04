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अब डायरेक्ट खाते में मिलेगा MIS के तहत खरीदे गए सेब के पैसे, पहले इन बागवानों का बकाया चुकाएगी सरकार

जगत सिंह नेगी ने बताया, 'राज्य सरकार ने MIS की लंबित देनदारियों का भुगतान अब DBT के माध्यमिक से करने का निर्णय किया है. इस विषय पर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है और जल्द ही बागवानों की देनदारियों चुकाई जाएंगी'.

शिमला: हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए बागवानों को MIS का भुगतान अब डीबीटी के माध्यम से करने का फैसला लिया है. शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसकी जानकारी दी. शनिवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय शिमला में बागवानी मंत्री ने HPMC से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बैठक की. साथ ही इस दौरान MIS की लंबित देनदारियों को लेकर भी चर्चा की गई है.

शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि HPMC को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई है. विभाग ने फैसला लिया है कि अब MIS की लंबित देनदारियां अब वस्तुओं के बजाय डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के रूप में चुकाई जाएगी. पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर छोटे और मार्जिनल बागवानों की देनदारियों को चुकाया जाएगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी चर्चा की गई है. सरकार की ओर से धनराशि मिलते ही बागवानों की लंबित देनदारियां चुकाई जाएंगी.

MIS के तहत 57,182 बागवानों की देनदारियों लंबित

राज्य सरकार द्वारा MIS के तहत खरीदे गए सी-ग्रेड सेब का 120 करोड़ से ज्यादा का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है. राज्य सरकार के पास राज्य के बागवानों की क़रीब 120 करोड़ 59 लाख रुपए की देनदारियां लंबित है. इसी साल बजट सत्र के दौरान विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, करीब 57,182 बागवानों को कुल 120 करोड़ 59 लाख रुपए दिए जाने हैं. यह राशि हिमफैड और HPMC के पास लंबित है, जिससे बागवानों में नाराजगी बढ़ रही है. अब तक राज्य सरकार इस पैसे का भुगतान आवश्यक दवा, उर्वरक और उपकरण के रूप में करती थी. लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि इसे डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा.

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