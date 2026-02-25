ETV Bharat / state

मोदी सरकार पर बरसे योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, समधी पर इनकम टैक्स के छापे से नाराज़

उमाशंकर सिंह मायावती के नजदीकी हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी काफी नजदीकी बताए जाते हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिलहाल ब्राह्मणों की राजनीति शुरू की है. जिससे भारतीय जनता पार्टी के माथे पर शिकन है. उमाशंकर सिंह के खिलाफ आयकर छापे को इस मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह के घर आयकर के छापे के मामले में अपना विरोध जताया. उमाशंकर सिंह और दिनेश प्रताप सिंह आपस में समधी हैं. बसपा के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह के अलग-अलग ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार को छापेमारी की है.

इस संबंध में दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उमाशंकर सिंह विद्यायक रसड़ा जनपद बलिया जिनके घर में मेरी बेटी ब्याही है, के घर में आज आयकर विभाग रेड कर रहा है. देश प्रदेश के राजनेता आयकर सहित सभी संस्थाओं को पता है कि उमाशंकर सिंह दो वर्ष से अधिक से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं.

वर्तमान परिस्थितियों में उमाशंकर सिंह के लिए धनार्जन नहीं सांसे बचाने में ही सारा समय और धन व्यय हो रहा हैं. सभी व्यवसाय लगभग बंद हो गए है. आज अपने आवास में आइसोलेशन में रह रहे हैं. विधानसभा का सत्र एक विधायक के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक घंटे के लिए भी नहीं जा सके. इस समय उनके घर पर नर्स या डॉक्टर को भी जाने की अनुमति नहीं है.

उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का ट्वीट. (Photo Credit: ETV Bharat)

यदि उनके जीवन को कोई हानि होती हैं तो ये सम्वेदनहीन संस्थाये जिम्मेदार होंगी. इस प्रकार की परिस्थितियों में दुर्लभतम अपराधों में भी न्यायालय दया के आधार पर याचिका स्वीकार कर दोष मुक्त कर देते है. किंतु इस कठिन दौर में भी कौन सम्वेदनहीन राजनेता या संस्था हो सकती हैं जो ऐसी परिस्थितियों में भी राजनैतिक बदले की भावना से पीड़ा देने की सोच सकता है, प्रभु ऐसे लोगों को और संस्थाओं को सदबुद्धि दे.

यह भी पढ़ें- लखनऊ यूनिवर्सिटी: गंगाजल, हनुमान चालीसा,नमाज़ और लाल बारादरी का गहराता विवाद