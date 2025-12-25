ETV Bharat / state

यूपी में किसानों के लिये बड़ी सौगात; फिरोजाबाद में बागवानी-मशरूम सहित कई फसलों के लिये मिलेगा अनुदान, ऐसे करें आवेदन

फिरोजाबाद में जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जानकारी.

यूपी में किसानों के लिये बड़ी सौगात
यूपी में किसानों के लिये बड़ी सौगात (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 4:17 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 4:35 PM IST

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिये विभिन्न बागवानी, शाकभाजी, मशरूम, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती एवं औद्यानिक मशीनरी से संबंधित योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं. यह जानकारी जिला उद्यान अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है.


इन योजनाओं पर मिलेगा अनुदान : जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह के मुताबिक, जनपद में 12 हेक्टेयर क्षेत्र में केला बागवानी का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस पर 40 प्रतिशत अनुदान दो वर्षों में दिया जाएगा. प्रथम वर्ष 42 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर एवं द्वितीय वर्ष 28 हजार प्रति हेक्टेयर अनुदान देय होगा. पपीता की बागवानी के लिए 13 हेक्टेयर क्षेत्र के लिये पपीता बागवानी कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसमें 40 प्रतिशत अनुदान के तहत प्रथम वर्ष 18 हजार एवं द्वितीय वर्ष 12 हजार प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा.

उप कृषि निदेशक दफ्तर
उप कृषि निदेशक दफ्तर (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि अमरूद एवं किन्नू बागवानी पर 18 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद एवं किन्नू की बागवानी पर 40 प्रतिशत अनुदान, प्रथम वर्ष 30 हजार तथा द्वितीय वर्ष 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा. शाकभाजी कार्यक्रम (टमाटर, गोभी, मिर्च) आदि के लिए 500 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए शाकभाजी कार्यक्रम प्रस्तावित है. अधिकतम 24 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर अनुमन्य होगा. उन्होंने बताया कि प्याज एवं लहसुन शाकभाजी कार्यक्रम के तहत 400 हेक्टेयर क्षेत्र के लिये योजना प्रस्तावित है. इसमें 20 हजार प्रति हेक्टेयर तक अनुदान दिया जाएगा.

मशरूम उत्पादन इकाई : निजी क्षेत्र में मशरूम उत्पादन यूनिट की स्थापना के लिये योजना है. 30 लाख रुपये की लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 12 लाख रुपये प्रति यूनिट मिलेगा.

पुष्प क्षेत्र विस्तार : गुलाब, गेंदा, ग्लेडियोलस एवं रजनीगंधा के लिए 12 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है. 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा.

मसाला कार्यक्रम के तहत अदरक, लहसुन एवं हल्दी के लिए 15 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तावित है. 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.

राजकीय पौधशाला
राजकीय पौधशाला (Photo credit: ETV Bharat)

जैविक खेती : 5 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर 50 हजार रुपये प्रति यूनिट (50% अनुदान) 60 वर्मी बेड पर 8 हजार रुपये प्रति यूनिट (50% अनुदान).

मधुमक्खी पालन के अंतर्गत 12 यूनिट प्रस्तावित हैं. रुपये 3.20 लाख की लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, रुपये 1.28 लाख प्रति यूनिट मिलेगा. औद्यानिक मशीनरी के लिए 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पर रुपये 1 लाख का अनुदान मिलेगा. 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पर रुपये 1.225 लाख अनुदान मिलेगा. पावर टिलर (8 HP) पर रुपये 50 हजार से 75 हजार तक का अनुदान मिलेगा.

ऐसे करें आवेदन : जिला उद्यान अधिकारी के मुताबिक, इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं. आवेदन प्रथम आवक–प्रथम पावक के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या-221, द्वितीय तल, विकास भवन, सिविल लाइन, फिरोजाबाद में आवश्यक दस्तावेजों के साथ निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं.

आवश्यक दस्तावेज : उन्होंने बताया कि कंप्यूटरीकृत खतौनी, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर जमा करने पड़ेंगे.

