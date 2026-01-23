ETV Bharat / state

उद्यान विभाग का DRP एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, डेयरी प्रोजेक्ट की फाइल पास कराने के लिए मांगी थी घूस

हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि हापुड़ में उद्यान के डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन (DRP) आदेश गौतम एक लाख रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
आदेश गौतम को गिरफ्तार को जेल भेजा गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 9:52 PM IST

3 Min Read
हापुड़: एंटी करप्शन की टीम ने लोन करने के नाम पर एक लाख रुपये रिश्वत लेते उद्यान विभाग के जिला रिसोर्स पर्सन आदेश गौतम को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने फाइल पास करने के नाम पर एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी को जाल बिछाकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया. इसके बाद मुकदमा दर्ज कराकर आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

राहुल पाल की शिकायत पर हुई कार्रवाई: मामला जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र का है. थाना बाबूगढ़ के बाबूगढ़ छावनी निवासी राहुल पाल पुत्र जगदीश पाल ने मेरठ में एंटी करप्शन कार्यालय में शिकायत की थी. वह पाल डेरी के नाम से मिल्क प्लांट चलाना चाहता है. पीड़ित को जानकारी हुई की प्रधानमंत्री फारमोलाईजेसन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटर प्राइसेस स्कीम के तहत अनुदान राशि मिल रही है. राहुल पाल ने 20 दिसंबर को अपनी पत्नी मनोज कुमारी के नाम से अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया.

आदेश गौतम ने मांगी थी 2.50 लाख रुपये घूस: उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया. जब पीड़ित हापुड़ के जिला उद्योग केंद्र पर 20 जनवरी को पहुंचा, तो जिला उद्योग कार्यालय में डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन डीआरपी आदेश गौतम से उसकी मुलाकात हुई. आदेश गौतम ने पीड़ित से कहा कि फाइल पास करानी है, तो ढाई लाख रुपये देने होंगे, क्योंकि इसमें 35% का अनुदान मिलेगा. आदेश बाद में एक लाख रुपये में फाइल पास करने के लिए राजी हो गया.

एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा: राहुल पाल इसके बाद मेरठ एंटी करप्शन कार्यालय पहुंचा और इस मामले की शिकायत की. एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और पीड़ित राहुल पाल को 100000 रुपये देकर आदेश गौतम से मिलने के लिए भेजा. शुक्रवार को आदेश गौतम ने पीड़ित राहुल पाल को थाना देहात क्षेत्र के गढ़ रोड पर स्थित सीएचसी के सामने रुपये लेकर बुलाया था. वहां पर एंटी करप्शन की टीम ने एक लाख रुपये रिश्वत लेते आदेश गौतम को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज, आरोपी जेल भेजा गया: एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि आदेश गौतम को गिरफ्तार करने के बाद एंटी करप्शन की टीम आरोपी को देहात थाना ले गई. वहां आरोपी आदेश गौतम से पूछताछ की गयी और आरोपी के खिलाफ थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराया गया. आरोपी को कानूनी कार्रवाई करने के बाद जेल भेज दिया.

