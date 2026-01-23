ETV Bharat / state

उद्यान विभाग का DRP एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, डेयरी प्रोजेक्ट की फाइल पास कराने के लिए मांगी थी घूस

हापुड़: एंटी करप्शन की टीम ने लोन करने के नाम पर एक लाख रुपये रिश्वत लेते उद्यान विभाग के जिला रिसोर्स पर्सन आदेश गौतम को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने फाइल पास करने के नाम पर एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी को जाल बिछाकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया. इसके बाद मुकदमा दर्ज कराकर आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

राहुल पाल की शिकायत पर हुई कार्रवाई: मामला जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र का है. थाना बाबूगढ़ के बाबूगढ़ छावनी निवासी राहुल पाल पुत्र जगदीश पाल ने मेरठ में एंटी करप्शन कार्यालय में शिकायत की थी. वह पाल डेरी के नाम से मिल्क प्लांट चलाना चाहता है. पीड़ित को जानकारी हुई की प्रधानमंत्री फारमोलाईजेसन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटर प्राइसेस स्कीम के तहत अनुदान राशि मिल रही है. राहुल पाल ने 20 दिसंबर को अपनी पत्नी मनोज कुमारी के नाम से अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया.

आदेश गौतम ने मांगी थी 2.50 लाख रुपये घूस: उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया. जब पीड़ित हापुड़ के जिला उद्योग केंद्र पर 20 जनवरी को पहुंचा, तो जिला उद्योग कार्यालय में डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन डीआरपी आदेश गौतम से उसकी मुलाकात हुई. आदेश गौतम ने पीड़ित से कहा कि फाइल पास करानी है, तो ढाई लाख रुपये देने होंगे, क्योंकि इसमें 35% का अनुदान मिलेगा. आदेश बाद में एक लाख रुपये में फाइल पास करने के लिए राजी हो गया.