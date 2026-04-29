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"यूपी में 38 क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव"; उद्यान विभाग के निदेशक बोले- 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद का टारगेट

फर्रुखाबाद में आलू क्रय केंद्र का उद्घाटन ( Photo credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : उद्यान विभाग के निदेशक भानु प्रकाश राम मंगलवार को सातनपुर मंडी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आलू क्रय केंद्र का उद्घाटन किया. उन्होंने बताया कि 38 केंद्र खोलने का प्रस्ताव है. जिसमें फर्रुखाबाद व लखनऊ केंद्र अभी खोले गए हैं. 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का टारगेट है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 650 रुपये की दर से आलू धारक किसानों से आलू क्रय करने का निर्देश प्राप्त हुआ है. उसी क्रम में मंगलवार को फर्रुखाबाद में क्रय केंद्र का उद्घाटन किया है. किसानों से आलू का क्रय किया जाएगा. इसमें सुविधा है कि किसानों के आधार लिंक खाते में सब्सिडी जाएगी.



उद्यान विभाग के निदेशक भानु प्रकाश राम ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि भारत में यूपी आलू उत्पादन में नंबर एक राज्य है. इसमें सबसे मुख्य जिला फर्रुखाबाद है, जिसमें आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है. उन्होंने बताया कि यहां से बाहर भी आलू जाता है. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि जगह जाता है. आलू गल्फ कंट्री में भी जाता है. अभी किन्हीं कारणों से नहीं जा पा रहा है. जैसे ही गल्फ खुलता है, आलू वहां भेजा जाएगा.



उन्होंने कहा कि यूपी में 38 क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव है. इसमें फर्रुखाबाद भी शामिल है. मंगलवार को अभी लखनऊ में फर्रुखाबाद में क्रय केंद्र खोला गया है. 20 क्रय केंद्र खोलने का और प्रस्ताव है, जैसे ही मांग आती है उनको भी खोला जाएगा. 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का टारगेट है. इसमें बहुत किसानों को लाभ मिलेगा.



उन्होंने कहा कि भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों के सहयोग से यह होता है. यह एक योजना है. भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था. प्रस्ताव थोड़ा विलंब से प्राप्त हुआ. 18 अप्रैल को भारत सरकार से एक वीसी हुई. जिसमें भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई. उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं.



उन्होंने कहा कि भारत सरकार से 650 रुपये प्रति कुंतल की दर से प्रदेश के लिए निर्धारित हुआ है. आईसीआर एक ऐसी संस्था कृषि की, जो मानक के अनुसार बनाती है. उसी आधार पर भारत सरकार रेट तय करती है. उन्होंने बताया कि 15 मार्च से 15 अप्रैल यह योजना चलती है. थोड़ा सा विलंब हुआ है. किसान कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारीत किए गए हैं. उन्होंने बताया कि जो लोग कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण किए हैं, जैसे-जैसे दाम बढ़ता रहेगा उनको उसका लाभ मिलता रहेगा.



