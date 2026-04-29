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"यूपी में 38 क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव"; उद्यान विभाग के निदेशक बोले- 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद का टारगेट

उद्यान विभाग के निदेशक भानु प्रकाश राम ने फर्रुखाबाद में आलू क्रय केंद्र का उद्घाटन किया.

फर्रुखाबाद में आलू क्रय केंद्र का उद्घाटन
फर्रुखाबाद में आलू क्रय केंद्र का उद्घाटन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:50 PM IST

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फर्रुखाबाद : उद्यान विभाग के निदेशक भानु प्रकाश राम मंगलवार को सातनपुर मंडी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आलू क्रय केंद्र का उद्घाटन किया. उन्होंने बताया कि 38 केंद्र खोलने का प्रस्ताव है. जिसमें फर्रुखाबाद व लखनऊ केंद्र अभी खोले गए हैं. 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का टारगेट है.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 650 रुपये की दर से आलू धारक किसानों से आलू क्रय करने का निर्देश प्राप्त हुआ है. उसी क्रम में मंगलवार को फर्रुखाबाद में क्रय केंद्र का उद्घाटन किया है. किसानों से आलू का क्रय किया जाएगा. इसमें सुविधा है कि किसानों के आधार लिंक खाते में सब्सिडी जाएगी.

उद्यान विभाग के निदेशक भानु प्रकाश राम ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि भारत में यूपी आलू उत्पादन में नंबर एक राज्य है. इसमें सबसे मुख्य जिला फर्रुखाबाद है, जिसमें आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है. उन्होंने बताया कि यहां से बाहर भी आलू जाता है. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि जगह जाता है. आलू गल्फ कंट्री में भी जाता है. अभी किन्हीं कारणों से नहीं जा पा रहा है. जैसे ही गल्फ खुलता है, आलू वहां भेजा जाएगा.

उन्होंने कहा कि यूपी में 38 क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव है. इसमें फर्रुखाबाद भी शामिल है. मंगलवार को अभी लखनऊ में फर्रुखाबाद में क्रय केंद्र खोला गया है. 20 क्रय केंद्र खोलने का और प्रस्ताव है, जैसे ही मांग आती है उनको भी खोला जाएगा. 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का टारगेट है. इसमें बहुत किसानों को लाभ मिलेगा.


उन्होंने कहा कि भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों के सहयोग से यह होता है. यह एक योजना है. भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था. प्रस्ताव थोड़ा विलंब से प्राप्त हुआ. 18 अप्रैल को भारत सरकार से एक वीसी हुई. जिसमें भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई. उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार से 650 रुपये प्रति कुंतल की दर से प्रदेश के लिए निर्धारित हुआ है. आईसीआर एक ऐसी संस्था कृषि की, जो मानक के अनुसार बनाती है. उसी आधार पर भारत सरकार रेट तय करती है. उन्होंने बताया कि 15 मार्च से 15 अप्रैल यह योजना चलती है. थोड़ा सा विलंब हुआ है. किसान कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारीत किए गए हैं. उन्होंने बताया कि जो लोग कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण किए हैं, जैसे-जैसे दाम बढ़ता रहेगा उनको उसका लाभ मिलता रहेगा.

विगत वर्षों में प्रदेश में आलू के अच्छादन एवं उत्पादन का विवरण

  • वर्ष 2020-21, क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर 6.20, उत्पादन लाख मीट्रिक टन संभावित 158.40, कार्यरत शीत गृहों की संख्या 1927, भंडारण क्षमता लाख मीट्रिक टन संभावित 160.43
  • वर्ष 2021-22, क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर 6.93, उत्पादन लाख मीट्रिक टन संभावित 242.75, कार्यरत शीत गृहों की संख्या 1947, भंडारण क्षमता लाख मीट्रिक टन संभावित 162.44
  • वर्ष 2022-23, क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर 6.94, उत्पादन लाख मीट्रिक टन संभावित 242.93, कार्यरत शीत गृहों की संख्या 1994, भंडारण क्षमता लाख मीट्रिक टन संभावित 165.51
  • वर्ष 2023-24, क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर 6.96, उत्पादन लाख मीट्रिक टन संभावित 243.60, कार्यरत शीत गृहों की संख्या 2101, भंडारण क्षमता लाख मीट्रिक टन संभावित 176.01
  • वर्ष 2024-25, क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर 6.97, उत्पादन लाख मीट्रिक टन संभावित 244.00, कार्यरत शीत गृहों की संख्या 2243, भंडारण क्षमता लाख मीट्रिक टन संभावित 191.76
  • वर्ष 2025-26, क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर 6.98, उत्पादन लाख मीट्रिक टन संभावित 227.20, कार्यरत शीत गृहों की संख्या 2363, भंडारण क्षमता लाख मीट्रिक टन संभावित 102.92

6.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की खेती : प्रदेश भर में वर्ष 2024-25 में 6.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 244 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ. जबकि वर्ष 2025-26 में 6.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की खेती की गई. इस सत्र में प्रदेश में आलू की खेती किसी प्रकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नहीं हुई है. आलू कंद के विकास की अवस्था में उच्च तापमान के कारण आलू कंद का औसत आकार आशा के अनुरूप नहीं हुआ है.

158.40 लाख मीट्रिक टन भंडारित हुआ था आलू : गत वर्ष प्रदेश में संचालित निजी शीतगृहों में कुल आलू की मात्रा 158.40 लाख मीट्रिक टन भंडारित हुआ था. जो कुल भंडारण क्षमता 191.77 लाख मीट्रिक टन का 82.60% था. वर्तमान वर्ष में प्रदेश के निजी शीतगृहों में उधतन 170.18 लाख मीट्रिक टन आलू भंडारित हुआ है, जो कुल भंडारण क्षमता 202.92 लाख मीट्रिक टन का 83.70% है.

750 से 900 रुपये प्रति कुंतल रहा भाव : अच्छे गुणवत्ता के आलू शीत गृह में भंडारित कर दिए गए हैं. अन्य राज्यों से मांग के क्रम में प्रदेश से आलू की आपूर्ति का कार्य प्रारंभ हो गया है. प्रदेश के प्रमुख मंडियों में गत माह से आलू का औसत थोक बाजार भाव 750 से 900 रुपये प्रति कुंतल रहा है.


रेलवे स्टेशनों पर रैक की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में लिखा पत्र : उत्तर प्रदेश शासन में तैनात अपर मुख्य सचिव बी.एल. मीणा ने 17 अप्रैल को एक पत्र रेल बोर्ड रेल भवन नई दिल्ली, उद्यान अनुभाग को लिखा है. देश के अन्य प्रदेशों में आलू विपणन के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रैक की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र लिखा है. पत्र के मुताबिक, देश में आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है. पूरे देश के आलू उत्पादन का 30% से अधिक आलू उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है.

65 से 70% आलू का उत्पादन : प्रदेश में आलू उत्पादक जनपद फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, बाराबंकी, प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, व रायबरेली है. जहां पूरे प्रदेश का लगभग 65 से 70% आलू का उत्पादन होता है. इन्हीं जनपदों से देश के विभिन्न राज्यों में अन्य देशों में आलू की आपूर्ति निर्यात होता है.

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