अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2025: सज गए शामियाने, खास पसंद आ रहे मारवाड़ी नस्ल के घोड़े, जानिए खासियत

एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर में लगता है. यहां अश्वपालकों का अपने घोड़ों के साथ पहुंचने का सिलसिला जारी है.

Horses lined up at the Pushkar cattle fair
पुष्कर पशु मेले में कतार से खड़े घोड़े (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 10:20 AM IST

3 Min Read
अजमेर: एशिया के सबसे बड़े माने जाने वाला अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2025 अपने शुरुआती दौर में है, जहां विभिन्न राज्यों के पशुपालक अपने अन्य पशुओं के साथ आने लगे हैं. मेले में विभिन्न नस्लों के बेशकीमती घोड़े बड़ी संख्या में आने लगे हैं. मेला स्थल के निकट अश्वपालकों के शानदार शामियाने भी लग चुके हैं. देशभर के अश्वपालकों का रुझान पुष्कर मेले में बढ़ा है. मेले में मारवाड़ी नस्ल के घोड़े ज्यादा पसंद किए जाते हैं.

हरियाणा से आए गौरव यादव ने बताया कि पांच साल से घोड़े मेले में ला रहे हैं. इस बार पशुपालन विभाग ने अश्वपालकों के लिए मेला स्थल पर ऑनलाइन अस्थायी भूखंड आवंटित किए. यह निर्णय अच्छा लगा. ऑनलाइन आवेदन के बाद आवंटित भूखंड पर अश्व पालकों ने अपने शामियाने लगा दिए हैं. इन शामियानों में लग्जरी सुविधाएं हैं. घोड़ों और केयर टेकर्स के रहने के लिए भी व्यवस्था है. कारोबारियों और अश्व पालकों के बीच खरीद फरोख्त की बात के लिए अलग मेहमानखाना है. कई अश्व पालक अपने अश्वों को विशेष गाड़ियों से लाए हैं. गौरव यादव अभी चार घोड़े पुष्कर लाए हैं. पांच और लाएंगे.

पशुपालकों और आगंतुकों के लिए विशेष इंतजाम (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले से गायब हुआ गोवंश, पशुपालकों ने मेले से क्यों बनाई दूरी? जानिए...

canopy was decorated
शामियाने सज गए (ETV Bharat Ajmer)

गौरव यादव के पास मारवाड़ी नस्ल के घोड़े ज्यादा हैं. इनमें मारवाड़ी नस्ल का मशहूर घोड़ा दिलबाग का पोता और लाल रत्न का बेटा है. इसका बॉडी काफी मजबूत और सुंदर है. वे मेले में प्रतियोगिता में अपना घोड़ा उतारते हैं. यादव बताते हैं कि मारवाड़ी नस्ल के अश्व यहां की जलवायु के अनुरूप हैं. ये घोड़े सहनशील और वफादार होते हैं. जितनी उन्नत नस्ल, उतनी ज्यादा कीमत. लाखों से करोड़ों रुपए तक में बिकते हैं. दो-तीन दिन में काफी संख्या में घोड़े मेले में नजर आएंगे.

पुष्कर मेले में अभी से घोड़ों की भीड़
पुष्कर मेले में अभी से घोड़ों की भीड़ (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

दाना का बेटा ब्रह्मदेव बेशकीमती: अश्वपालक प्रमोद पाराशर ने बताया कि पुष्कर मेला घोड़ों की खरीद फरोख्त के हिसाब से काफी बेहतर है. उनके पास उन्नत मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है. इसका पिता दाना सबसे महंगा बिका था. दाना उद्योगपति मुकेश अंबानी के पास है. पाराशर के पास दाना का बच्चा है. दाना प्रसिद्ध घोड़ा है. दाना के बेटे का नाम ब्रह्मदेव है. पाराशर मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को स्वामी भक्त बताते हैं. उनका कहना था, मारवाड़ी नस्ल का अश्व जहां खड़ा होता है उस नगर, जगह और मालिक की कीर्ति को बढ़ाता है.

घोड़ों के लिए विशेष इंतजाम
घोड़ों के लिए विशेष इंतजाम (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

एक करोड़ की नगीना: पंजाब के बठिंडा से आए गोरा भाई ने बताया कि विभिन्न नस्लों के घोड़े पुष्कर मेले में आते हैं लेकिन मारवाड़ी नस्ल की बात अलग है. दिलबाग की बेटी नगीना उनके पास है, जिसकी उम्र 31 माह है. इसकी हाइट साढ़े 63 इंच है. गोरा भाई बताते हैं कि वे 2010 से लगातार पुष्कर मेले में अपने घोड़े ला रहे हैं. नगीना की कीमत एक करोड़ है. 55 लाख रुपए नगीना के लग चुके हैं. पूरे दाम मिलेंगे तभी नगीना को बेचेंगे.

अश्वपालकों का अपने घोड़ों के साथ पहुंचने का सिलसिला जारी
अश्वपालकों का अपने घोड़ों के साथ पहुंचने का सिलसिला जारी (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

TAGGED:

INTERNATIONAL PUSHKAR CATTLE FAIR
HORSES FROM VARIOUS STATES ARRIVE
MARWARI BREED ESPECIALLY LIKED
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला
PUSHKAR CATTLE FAIR 2025

