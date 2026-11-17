MLA अनंत सिंह की बेटी की शादी में होने वाली रेस में दौड़ेगा झारखंड का ‘रांची एक्सप्रेस’, इस नस्ल का है घोड़ा
मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता में 'रांची एक्सप्रेस' घोड़ा भाग लेगा. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 17, 2026 at 8:14 PM IST
रांची: मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों सुर्खियों में है. शादी के भव्य आयोजन के बीच उनके पैतृक गांव लदमा में होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी खास आकर्षण बनने जा रही है. इस प्रतियोगिता में देश के अलग-अलग हिस्सों से घोड़े अपनी रफ्तार और हुनर दिखाने पहुंचेंगे. खास बात यह है कि इस मुकाबले में झारखंड की ओर से भी एक घोड़ा अपनी चुनौती पेश करेगा. इसका नाम है ‘रांची एक्सप्रेस’.
रांची में चल रही है ट्रेनिंग
'रांची एक्सप्रेस' नाम का यह घोड़ा करीब 20 दिन पहले ही रांची लाया गया है. सिंधी नस्ल के इस घोड़े को गुजरात के कच्छ से मंगाया गया था. इसकी खासियत चौताला चाल है, जिसमें यह करीब 40 KM प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ता है. प्रतियोगिता भी इसी निर्धारित चाल में आयोजित होगी. नियम के मुताबिक, दौड़ के दौरान 3 बार से अधिक चाल बदलने वाला घोड़ा प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा.
कम समय में जीत की तैयारी
‘रांची एक्सप्रेस’ की कमान संभालने वाले सवार शेखावत अली के मुताबिक, प्रतियोगिता में शामिल होने का निमंत्रण उन्हें भी मिला है. इसके बाद से ही घोड़े को मुकाबले के लिए तैयार करने में जुटे हैं. उनका कहना है कि रेस में कई बेहतरीन घोड़े हिस्सा लेंगे, लेकिन चौताला चाल में सिंधी नस्ल के घोड़ों की पकड़ मजबूत होती है. ऐसे में ‘रांची एक्सप्रेस’ से काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में घोड़े को लगातार अभ्यास कराया जा रहा है.
पहले स्थान पर थार, दूसरे को बाइक
इस घुड़दौड़ को लेकर पुरस्कार भी आकर्षण का केंद्र हैं. प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले घोड़े के मालिक को थार कार दी जाएगी. दूसरे स्थान पर रहने वाले को मोटरसाइकिल और तीसरे स्थान पर आने वाले को स्कूटी पुरस्कार के तौर पर मिलेगी. ऐसे में मुकाबले में शामिल होने वाले घोड़ों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है.
घोड़ों के लिए गांव में अलग इंतजाम
शेखावत अली ने बताया की उन्हें यह जानकारी मिली है कि प्रतियोगिता में दूसरे राज्यों से आने वाले घोड़ों की सुविधा के लिए मोकामा के लदमा में अलग से घुड़साल तैयार कराया गया है. यहां उनके ठहरने, देखभाल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं रहेंगी. अनंत सिंह के आवास से करीब एक KM की दूरी पर घुड़दौड़ का मैदान बनाया गया है, जहां प्रतियोगिता आयोजित होगी.
25 नवम्बर को है शादी
गौरतलब है कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होनी है. शादी समारोह को भव्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं. आयोजन में करीब 4 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए 12 बीघा जमीन पर विशाल पंडाल तैयार कराया गया है. शादी के जश्न के बीच अब सबकी निगाहें लदमा में होने वाली घुड़दौड़ पर भी रहेंगी, जहां झारखंड का ‘रांची एक्सप्रेस’ दूसरे राज्यों के घोड़ों को चुनौती देगा.
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