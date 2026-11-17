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MLA अनंत सिंह की बेटी की शादी में होने वाली रेस में दौड़ेगा झारखंड का ‘रांची एक्सप्रेस’, इस नस्ल का है घोड़ा

घुड़दौड़ प्रतियोगिता के लिए 'रांची एक्सप्रेस' नाम का घोड़ा ( Etv Bharat )

रांची: मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों सुर्खियों में है. शादी के भव्य आयोजन के बीच उनके पैतृक गांव लदमा में होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी खास आकर्षण बनने जा रही है. इस प्रतियोगिता में देश के अलग-अलग हिस्सों से घोड़े अपनी रफ्तार और हुनर दिखाने पहुंचेंगे. खास बात यह है कि इस मुकाबले में झारखंड की ओर से भी एक घोड़ा अपनी चुनौती पेश करेगा. इसका नाम है ‘रांची एक्सप्रेस’.

रांची में चल रही है ट्रेनिंग