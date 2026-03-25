डाकुओं की दास्तान से जुड़ा है काशीपुर का चैती मेला, लाखों के घोड़े से सजा नखासा बाजार
काशीपुर के चैती मेले में सजा घोड़ा बाजार, सुल्ताना डाकू से लेकर फूलन देवी तक थे खरीददार, 10 लाख रुपए घोड़ा बना आकर्षण का केंद्र
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 25, 2026 at 7:34 PM IST
रुद्रपुर: काशीपुर के चैती मेले में कीमती घोड़ों का बाजार सजा है. जहां कई ब्रीड के घोड़े ब्रिकी के लिए लाए गए हैं. जिनकी कीमत लाखों तक है. इस बार का सबसे महंगा घोड़ा करीब 10 लाख रुपए का बताया जा रहा है, जिसे काशीपुर के बैतवाला के सरनजीत सिंह लेकर आए हैं. यह मेला डाकुओं की दास्तान से लेकर लाखों के घोड़ों, इतिहास, आस्था और व्यापार का अनोखा संगम होता है.
उत्तराखंड का काशीपुर, जहां सदियों पुराना चैती मेला सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, रोमांच और परंपरा का जीवंत उदाहरण है. कहा जाता है कि कभी यहां कुख्यात डाकू भी घोड़े खरीदने आते थे. यहां आस्था के साथ इतिहास की कहानियां और घोड़ों का व्यापार आज भी जिंदा है. क्या वाकई डाकू यहां घोड़े खरीदने आते थे या ये सिर्फ किवदंती है? ये तो इतिहास ही बताएगा, लेकिन इस मेले की परंपरा आज भी उतनी ही मजबूत है.
काशीपुर का ऐतिहासिक चैती मेला परंपरा और आस्था का केंद्र: काशीपुर शहर में स्थित मां बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर में लगने वाला चैती मेला सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है. यह मेला हर साल चैत्र मास (मार्च–अप्रैल) की नवरात्रि के दौरान आयोजित होता है, जो करीब 15 दिनों तक चलता है. इस मेले की शुरुआत एक विशेष घोड़ा बाजार 'नखासा बाजार' से होती है, जो इसे पूरे उत्तर भारत में अलग पहचान देता है.
घोड़ों का ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र है नखासा बाजार, यहां मिलती कई नस्लें: चैती मेले का सबसे आकर्षक और ऐतिहासिक हिस्सा है, नखासा बाजार. जहां देशभर से घोड़ा व्यापारी अपने बेहतरीन नस्लों के घोड़े लेकर पहुंचते हैं. यहां सिंधी, अरबी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, पंजाबी, अफगानी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से व्यापारी यहां आते हैं. जो लाखों रुपए की कीमत के घोड़ों का व्यापार करते हैं. खरीदार घोड़ों को दौड़ाकर, उनके करतब देखकर और उनकी क्षमता जांचकर खरीदारी करते हैं.
डाकुओं का काशीपुर कनेक्शन, इतिहास या किंवदंती? स्थानीय मान्यताओं और किवदंतियों की मानें तो 20वीं सदी के कई कुख्यात डाकुओं का इस मेले से गहरा संबंध रहा है. इनमें प्रमुख नाम सुल्ताना डाकू, फूलन देवी, डाकू मलखान शामिल हैं. कहा जाता है कि ये डाकू अपने गिरोह के लिए तेज और मजबूत घोड़े खरीदने के लिए काशीपुर के इसी नखासा बाजार में आते थे.
खासकर सुल्ताना डाकू के बारे में माना जाता है कि यह क्षेत्र उसका सक्रिय इलाका था और वो कई सालों तक इस मेले में आता रहा. बाद में अंग्रेज अधिकारी मिस्टर यंग ने उसे इसी क्षेत्र में गिरफ्तार किया था. इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि फूलन देवी ने यहां आकर मंदिर में पूजा-अर्चना की और घोड़ा भी खरीदा था.
140 साल पुराना घोड़ा बाजार: नखासा बाजार का इतिहास करीब 135 से 140 साल पुराना माना जाता है. पहले यह बाजार पूरे भारत में प्रसिद्ध था. यहां से सेना की छावनियों मेरठ, बाबूगढ़, रानीखेत तक घोड़े खरीदे जाते थे. पहले जहां देशभर से अनेक नस्लों के घोड़े आते थे, वहीं अब सीमित नस्लें ही रह गई हैं, जिससे इस बाजार की पुरानी चमक कुछ कम होती नजर आ रही है.
बदलता दौर से बाजार में आई सुस्ती: इस साल 19 मार्च से शुरू हुए चैती मेले में घोड़ा बाजार अपेक्षाकृत शांत नजर आ रहा है. घोड़ा व्यापारियों की संख्या कम है. खरीदार भी पहले की तुलना में घटे हैं, फिर भी परंपरा जारी है. बाजार में लाखों रुपए के घोड़े बिकने के लिए मौजूद हैं. इस बार का सबसे महंगे घोड़े की कीमत 10 लाख रुपए रखी गई है. जो काशीपुर के कुंडा क्षेत्र के बैतवाला निवासी सरनजीत सिंह का है.
आस्था, इतिहास और व्यापार का संगम: काशीपुर का चैती मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह इतिहास, संस्कृति और व्यापार का अद्भुत संगम है. जहां एक ओर श्रद्धालु मां बाल सुंदरी देवी के दर्शन के लिए आते हैं तो वहीं दूसरी ओर घोड़ा बाजार इस मेले को जीवंत और अनोखा बनाता है.
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