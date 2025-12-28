ETV Bharat / state

सिर पर मुरेठा..हाथ में लगाम, घुड़सवार बनने की राह पर बिहार की 'हॉर्स गर्ल'

मुजफ्फरपुर की नीतू जब घोड़ा पर सवार होती है तो हवा से बात करती हैं. नीतू की पहचान हॉर्स गर्ल के रूप में है.

Horse Girl Neetu From Muzaffarpur
हॉर्स गर्ल नीतू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 28, 2025 at 9:00 PM IST

मुजफ्फरपुर: रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध के मैदान में घोड़ा दौड़ाती थीं तो अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे. उनकी घोड़े की रफ्तार के सामने अंग्रेजों के घोड़े कमजोर पड़ जाते थे. रानी लक्ष्मीबाई की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर की 'हॉर्स गर्ल' नीतू की खूब चर्चा हो रही है. इनकी घुड़सवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं.

कौन है हॉर्स गर्ल नीतू: एक ओर जहां आज भी ग्रामीण परिवेश की लड़कियों के शौक सीमित कर दिए जाते है. कई घरों की लड़कियों को बाहर तक नहीं जाने दिया जाता है. उसी समाज में मुजफ्फरपुर के सरैया के गंगोलिया गांव की नीतू आज हॉर्स गर्ल के रूप में पहचानी जा रही है. नीतू जब घोड़ा पर सवार होती है तो वह हवा से बात करती है.

'हॉर्स गर्ल' नीतू (ETV Bharat)

घुड़सवार बनना सपना: गंगोलिया गांव की नीतू जब सिर पर मुरेठा और हाथ में लगाम थाम घोड़ा दौड़ाती हैं तो लोग देखते रह जाते हैं. नीतू की उम्र 15 साल है और वह आठवीं कक्षा में पढ़ती हैं. कहती हैं कि घुड़सवार बनना उनका सपना है. इसलिए पढ़ाई के बाद घुड़सवारी करती हैं.

"परिवार का पूरा सहयोग मिलता रहा है. भविष्य में घुड़सवारी को अपना करियर बनाउंगी. प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपने जिले और राज्य का नाम रोशन करना चाहती हूं." -नीतू, हॉर्स गर्ल

Horse Girl Neetu From Muzaffarpur
घोड़ा पर सवार नीतू (ETV Bharat)

घुड़सवारी करना शौक: नीतू घुड़सवारी को अपने रूटीन में शामिल कर लिया है. रोज स्कूल से लौटने के बाद अपने घोड़े के साथ सड़क पर निकल पड़ती है. नीतू कहती है कि पढ़ाई के साथ-साथ शौक भी पूरे होने चाहिए. इसलिए घुड़सवारी करती है. इससे अलग पहचान बनती है और खुशी मिलती है.

हौसला बढ़ा रहे गांव के लोग: नीतू का यह जुनून गांव की बेटियों के लिए प्रेरण है. घुड़सवारी देखकर लोग हैरान भी होते हैं और हौसला भी बढ़ाते हैं. गांव के लोग कहते हैं कि आज तक पुरुषों को घोड़ा दौड़ाते हुए देखा, लेकिन नीतू काफी अच्छा घुड़सवारी कर लेती है.

Horse Girl Neetu From Muzaffarpur
घोड़ा पर सवार नीतू के दादा (ETV Bharat)

बचपन से घोड़ा से लगाव: नीतू कहती है कि उनका घोड़ा के साथ बचपन से ही लगाव रहा है. उन्होंने अपने दादा से घुड़सवारी सीखी है. आज नीतू पूरे आत्मविश्वास के साथ घोड़ा का लगाम थाम सड़कों पर चल पड़ती है. लोग मोबाइल से वीडियो भी बनाते नजर आते हैं.

"दादा जी घोड़ा रखे हुए थे. दूसरों के घोड़े की देखभाल और घुड़सवारी से जुड़े हुए रहे. मुझे बचपन से ही घोड़ा के पास रहना अच्छा लगता है. दादा जी ने घोड़ा का लगाम पकड़ना और संतुलन बनाना बताए. इसके बाद धीरे-धीरे घोड़ा दौड़ाने लगी." -नीतू, हॉर्स गर्ल

