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परिवार की आंखों का तारा था 'बादल', नगर निगम की लापरवाही ने ले ली जान

घोड़े की मौत पर उसको पालने वाला परिवार मातम में डूबा हुआ है क्योंकि वह परिवार की आंखों का तारा रहा. रविवार को घोड़े बादल का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उसे श्रृद्धांजलि अर्पित करने काफी संख्या में लोग पहुंचे.

सागर: सागर नगर निगम की लापरवाही ने सागर के एक परिवार की खुशियां छीन लीं. आज 'बादल' का अंतिम संस्कार किया गया जिसमें उसे श्रृद्धांजलि अर्पित करने काफी संख्या में लोग पहुंचे. हम बात कर रहे हैं एक 'बादल' नाम के एक घोड़े की जो परिवार के लिए किसी सदस्य की तरह था.

दरअसल शहर के तिली तिराहे पर रहने वाले प्रदीप पटेल ने कहा "घोड़ा बादल उनके परिवार की तरह था. मैं मेरा भाई यशवंत पटेल और पिता चक्रेश पटेल पिछले 11 सालों से 'बादल' का परिवार के सदस्य के तौर पर पालन-पोषण कर रहे थे. 24 जून को बादल एक 'राज की रस्म' में जब गिरधारीपुरम रोड से गुजर रहा था.

नगर निगम की लापरवाही से 'बादल' की मौत (ETV Bharat)

वहां बारिश की वजह से सड़क पर बने चैंबर में पानी भरा था, जो दिखाई नहीं दिया और बादल का उसमें गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में घोड़े के पैर की हड्डियां 19 जगह टूट गई थीं. घायल बादल का पहले सागर में इलाज हुआ, लेकिन हालत में सुधार होने पर जबलपुर रेफर किया गया, जहां 10 दिन तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई."

नगर निगम के प्रति आक्रोश

प्रदीप पटेल ने बताया कि उन्होंने बादल को बचपन से परिवार के सदस्य की तरह पाला था. उसकी मौत से पूरा परिवार आहत है. रविवार को परिवार की पैतृक जमीन पर घोड़े का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और बादल को श्रद्धांजलि अर्पित की. बादल की मौत के लिए परिजनों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में जगह-जगह ऐसे जानलेवा गड्ढे बने हैं. यदि सड़क किसी निर्माण या पाइपलाइन के लिए खोदी गई थी, तो बैरिकेडिंग और चेतावनी के इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके.