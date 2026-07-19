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केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर, दो दिन से रुकी घोड़ा और डंडी कंडी सेवा, पैदल यात्रा जारी

केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर पत्थर गिरने की वजह से घोड़ा और डंडी कंडी सर्विस रोक दी गई है.

Boulders on Kedarnath walking route
केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 19, 2026 at 11:40 AM IST

4 Min Read
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रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर पोल संख्या 98 और 99 के बीच पहाड़ी से अचानक बोल्डर और पत्थर गिरने के कारण मार्ग का एक हिस्सा दो दिन बाद भी अवरुद्ध है. सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन घोड़ा, डंडी एवं कंडी सेवा को अस्थायी रूप से रोका गया है. हालांकि, पैदल यात्रियों की आवाजाही प्रशासन की निगरानी में सुचारु रूप से जारी है.

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि, 17 जुलाई को घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंच गया. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल पर डीडीआरएफ, पुलिस चौकी जंगलचट्टी और एमटीएफ भीमबली की टीमें तैनात कर दी गई हैं. प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

लोक निर्माण विभाग गुप्तकाशी निर्माण खंड के कनिष्ठ अभियंता के अनुसार, मार्ग को शीघ्र सुचारु करने के लिए 14 श्रमिकों को मलबा हटाने के कार्य में लगाया गया है. युद्धस्तर पर चल रहे राहत कार्य के माध्यम से मार्ग को जल्द से जल्द पूरी तरह बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मौसम की स्थिति एवं यात्रियों की सुरक्षा का आकलन करने के बाद ही घोड़ा-डंडी एवं कंडी सेवा दोबारा प्रारंभ की जाएगी. साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरतें, अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

Boulders on Kedarnath walking route
दो दिन से रुकी घोड़ा और डंडी कंडी सेवा (PHOTO-ETV Bharat)

उधर, मॉनसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने और सड़क मार्गों को हर परिस्थिति में सुचारू बनाए रखने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देश पर भूस्खलन, मलबा आने, पेड़ गिरने और अन्य प्राकृतिक बाधाओं से तत्काल निपटने के लिए संवेदनशील स्थलों पर जेसीबी मशीनों, मानव बल एवं विभागीय टीमों की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है, ताकि आमजन, चारधाम यात्रियों और राहत-बचाव कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.

जिले के भूस्खलन संभावित और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही 17 जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं. इनमें रुद्रप्रयाग मुख्यालय, स्यालसू, खांकरा, गोर्ती, तैला बैण्ड, छेनागाड़, घेंघड़खाल, रैंतोली, रणधार, काण्डई, चोपता, जैली, रतनपुर बैण्ड, चोपड़ा, बेडूबगड़, नगरासू और जवाड़ी जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं.
-संजीव कुमार सैनी, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग-

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क मार्ग अवरुद्ध होने, भूस्खलन से मलबा आने और पेड़ गिरने जैसी किसी भी घटना की सूचना मिलते ही संबंधित टीमें 10 से 30 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचकर राहत एवं मार्ग बहाली का कार्य शुरू करें, ताकि यातायात सामान्य होने में अनावश्यक विलंब न हो.

संजीव कुमार सैनी ने बताया कि, पिछले दो दिनों की वर्षा के दौरान कई स्थानों पर सड़कों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थीं. सूचना मिलते ही विभागीय टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और उन्होंने स्वयं भी घटनास्थलों का निरीक्षण कर मार्गों को शीघ्र यातायात के लिए बहाल कराया.

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मॉनसून अवधि के दौरान सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है. किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए मशीनरी, संसाधन और मानव बल पूरी तरह तैयार हैं. प्रशासन का उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा, स्थानीय जनजीवन और राहत एवं बचाव कार्य बिना किसी बाधा के सुरक्षित एवं निर्बाध रूप से संचालित होते रहें.

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