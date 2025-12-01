ETV Bharat / state

अलीगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात; नातिन ने प्रेमी से कराई दादी की हत्या, शादी के बाद खुला राज

अलीगढ़ : प्रेम संबंध को गोपनीय रखने के लिए प्रेमिका ने प्रेमी की मदद से अपनी 65 वर्षीय बुजुर्ग दादी की हत्या करा दी. दादी की हत्या के बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन पुलिस ने 21 दिन बाद सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है. पुलिस ने प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.



पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह के मुताबिक बीते 11 नवंबर को थाना जवां क्षेत्र के चंदौखा गांव के वीरी सिंह की पत्नी चंद्रावती (65) गांव के तिराहे पर घायल और बेसुध अवस्था में मिली थीं. परिजन उन्हें क्वार्सी के वरुण ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जांच में पता चला कि महिला के सिर में गोली मारी गई थी. परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

प्राथमिक जांच में किसी से कोई रंजिश सामने नहीं आई थी. मोबाइल सर्विलांस की मदद से कस्थली गांव के रविशंकर का नंबर संदिग्ध पाया गया. जब गहराई से पड़ताल की गई तो शक गहरा गया. हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में रविशंकर ने साजिश कुबूल कर ली. रविशंकर ने बताया कि वह कई वर्षों से चंद्रावती की नातिन के साथ प्रेम संबंध में था. चंद्रावती को उनके रिश्ते की जानकारी हो गई थी. इसी के चलते घटना को अंजाम दिया. इसके बाद नातिन की भूमिका मिलने पर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.